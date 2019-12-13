Под Парижем полицейские застрелили угрожавшего им ножом мужчину

Утром в пятницу, 13 декабря, полицейские застрелили мужчину, угрожавшего им ножом в деловом квартале Дефанс к западу от Парижа. Об этом сообщают французские СМИ со ссылкой на полицию и профсоюзы.

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По данным BFM TV, около 10 утра охранник в квартале Дефанс вызвал полицию, заметив вооруженного ножом мужчину. Неизвестный с ножом попытался напасть на полицейский патруль. Полицейские сначала сделали предупредительные выстрелы и потребовали от неизвестного положить нож на землю, а затем открыли огонь.

По некоторым данным, они сделали не менее пяти выстрелов. Мужчина получил огнестрельные ранения в бедро и грудную клетку, реанимировать его не удалось, передает Reuters. По данным агентства, инцидент произошел в подземном автотуннеле.

По данным СМИ, при себе у мужчины не было документов, удостоверяющих личность. Источник в полиции сообщил, что нападавший не был известен французским разведслужбам и не числился в списке подозреваемых в радикализации террористического характера (FSPRT).

По данным источников Reuters в полиции, речь идет о 42-летнем марокканце, сбежавшем из психиатрической больницы в июне.