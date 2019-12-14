На западе Франции произошел пожар на нефтеперерабатывающем заводе Total

В ночь с пятницы на субботу, 14 декабря, на нефтеперерабатывающем заводе Total недалеко от французского Гавра произошел пожар. В результате инцидента никто не пострадал. К утру пожар был взят под контроль, сообщили в префектуре Приморской Сены и в компании Total.

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Местные власти сообщили, что возгорание началось в четыре утра на заводе Total в коммуне Гонфревиль-л’Орше. При этом немедленно были приняты меры внутреннего реагирования.

В Total объяснили, что загорелся «нанос подачи сырья для атмосферной перегонки», и что сейчас пожар взят под контроль. В результате инцидента никто не пострадал, отмечает французская нефтегазовая компания. В префектуре добавили, что Total справилась с огнем собственными силами.

Утром в субботу задымление наблюдалось в радиусе 10 километров к востоку от Гавра, передает AFP. Первые пробы показали отсутствие токсической опасности для местного населения, передает префектура.

На заводе Total под Гавром работают полторы тысячи человек. По данным компании, это крупнейшая во Франции нефтеперерабатывающая платформа. Здесь действуют особо строгие меры безопасности, согласно европейским директивам Seveso. Таких объектов во Франции 705. В сентябре 2019 года масштабный пожар случился на химзаводе Lubrizol в Руане, где также действуют меры Seveso.