Без перемирия: профсоюзы пригрозили оставить Францию без поездов на Рождество

Бессрочная забастовка против пенсионной реформы, которая началась во Франции 5 декабря, может почти полностью заблокировать движение поездов в канун Рождества. Представители профсоюзов заявили, что не готовы идти на уступки правительству и объявить перемирие на время одного из главных для французов семейных праздников. Власти пообещали сделать все, чтобы избежать «черного Рождества», однако отказываться от подвергшейся критике реформы не готовы.

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Забастовка сотрудников железнодорожной компании SNCF, которая продолжается больше недели, заставила французов серьезно поменять свои планы. С 5 декабря компания ежедневно отменяет до 80% рейсов. Из-за социального движения страдают не только пассажиры скоростных поездов TGV, которые соединяют крупные французские города, но и пользователи региональных экспрессов и электричек: жителям пригородов Парижа, несмотря на усилия местных властей и вывода на маршруты дополнительных автобусов, приходится тратить на путь от работы до дома в разы больше времени, чем в нормальный период.

«Я не думаю, что французы позволят некоторым лишить себя этого момента (Рождества)», — заявил премьер-министр Франции Эдуар Филипп в субботу, через десять дней после начала бессрочной забастовки. Политик призвал «каждого исполнить свои обязанности», обращаясь к железнодорожникам со страниц газеты Le Parisien.

Премьер-министра Франции неожиданно поддержала и оппозиция. Лидер партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен также попросила профсоюзы о приостановке протестного движения на рождественские праздники. «Даже во время войны соблюдалось рождественское перемирие», — сказала она в эфире радиостанции Europe 1.

Один из самых влиятельных в государственной железнодорожной компании SNCF профсоюзов «Всеобщая конфедерация труда» возразила, что только власти могут обеспечить французам поезда в канун Рождества. «У правительства есть неделя, чтобы отказаться от своего проекта и начать настоящие переговоры», — говорится в коммюнике .

Генеральный директор одного из филиалов SNCF Рашель Пикар уверена, что компания сможет перевести половину пассажиров, которые уже купили билеты. Как именно будут ходить поезда на Рождество в случае, если ни профсоюзы, ни правительство не пойдут на уступки, станет известно во вторник, 17 декабря. Тем, кого SNCF перевести не сможет, придется воспользоваться альтернативными видами транспорта. Однако, как пишет Franceinfo, вариантов у них осталось не так много: арендовать машину на праздники уже почти невозможно, а количество бронирований в автобусах возросло на 50%.