В Париже умерла звезда «новой волны» Анна Карина

В Париже в субботу, 14 декабря, умерла актриса Анна Карина. Как сообщает агентство France-Presse, легенда «новой волны» и муза режиссера Жан-Люка Годара скончалась на 80-м году жизни от рака.

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«Сегодня французский кинематограф осиротел. Он потерял одну из своих легенд», — написал в твиттере министр культуры Франции Франк Ристер.

Анна Карина родилась в Дании в 1940 году, но уже в возрасте 17 лет переехала во Францию. Свою карьеру она начала в 1960 году в фильме Жан-Люка Годара «Маленький солдат». Через год она вышла замуж за главного режиссера «новой волны». На протяжении своей карьеры она снялась в семи фильмах Годара. Всего же фильмография актрисы включает более 70 кинолент.

Французам Анна Карина запомнится также как исполнительница песни «Прямо под солнцем» («Sous Le Soleil exactement») Сержа Генсбура.