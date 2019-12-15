Ключевая стадия: спасут ли парижане независимый кинотеатр «Ключ»?

Закроется ли детище мая 1968 года, кинотеатр La Clef («Ключ») в V округе Парижа? Последний кинозал французской столицы, которым управляла культурная некоммерческая ассоциация, неожиданно стал ареной «гражданского сопротивления». Владелец выставил «районный» кинотеатр на продажу. Но активисты оккупировали La Clef. Переименовав его в La Clef Revival («Ключ возрожденный»), они превратили его в непрекращающийся кинофестиваль. Активисты рассказали RFI, как и почему они решили спасать La Clef.

Реклама Читать далее

Маленький кинотеатр с символическим названием La Clef («Ключ») — детище французского мая 1968 года и ровесник расположенной рядом Новой Сорбонны-III. В эпоху расцвета французской Новой волны в Латинском квартале маленькие кинотеатры, которыми ведали культурные некоммерческие ассоциации, возникали, как грибы после дождя.

Кинотеатр La Clef c двумя залами на 65 и 120 мест закрывался несколько раз и всякий раз возрождался. В 1981 году владельцем здания стал Социальный комитет Сберкассы Иль-де-Франс (CECEIDF), открывший там культурный центр для своих служащих. Кинотеатром стала ведать ассоциация Images d’Ailleurs, а в 2010 году управление передали другой некоммерческой ассоциации.

Под ее управлением киносеансы стали ежедневными, а сам кинотеатр вошел в категорию «D’art et d’essai» («Артхаус»). Так по французской классификации называются кинотеатры, которые показывают независимые, авторские и экспериментальные фильмы, а также организуют повторные показы интересных, но не кассовых картин, уже сошедших с экранов. Присвоение этой категории позволяет кинотеатрам пользоваться дополнительной финансовой поддержкой.

Система финансирования французского кино уникальна и основана принципе инвестиции части денег, заработанных кинематографом (в том числе иностранным) во французское кинопроизводство. Это около 11% с каждого проданного билета, отчисления от телеканалов, производителей видеопродукции и интернет-провайдеров. Артхауз и независимое кино получают субсидии из этих отчислений.

Рассказывает Элоиз, одна из основательниц коллектива местных жителей в защиту кинотеатра «Laissez-nous la clef» («Верните нам ключ»): «Для нас, жителей квартала и просто любителей кино особенно важно было, что у нас есть кинотеатр, где мы могли смотреть фильмы, которые не увидишь в других залах. Например, документальное кино, но и художественное тоже. Для меня лично интерес представляли фильмы из других стран, часто далеких. И, конечно, их качество. Иногда я перед сеансом искала какую-то информацию, но в большинстве случаев я доверяла выбору кинотеатра. Сейчас все немного по-другому. Это еще более живой кинотеатр с более эклектичной программой. Но это, наверное, потому, что все фильмы переданы вместе с правами на прокат, и такие фильмы, наверное, не очень легко найти».

Каждый вечер перед кинотеатром La Clef толпятся зрители Home Cinéma

Культура на продажу

В 2010 году требование Социального комитета Сберкассы, чтобы кинотеатр возглавляла именно некоммерческая ассоциация, никому не показалось странным, ведь на то он и социальный комитет, чтобы поддерживать некассовую культуру. Но оказалось, что, в отличие от коммерческого прокатчика, выселить культурную ассоциацию для владельца не составляет никакого труда.

За время существования кинотеатра La Clef квартал в V округе Парижа подвергся активной джентрификации. Стоимость жилья в бывшем университетском квартале достигает 12 тысяч евро за квадратный метр. Как это уже произошло в квартале Сен-Жермен, книжные магазины не выдерживают конкуренции и уступают место бутикам и дорогим кондитерским. В прошлом году закрылся последний университетский книжный магазин «Палимпсест», а недавно стало известно, что на месте знакомого любому парижскому школьнику и студенту книжного магазина Gibert Jeune, основанного на площади Сен-Мишель в 1888 году, откроется сетевой магазин косметики Sephora. Впрочем, и сама Новая Сорбонна-III к 2020 году переберется к площади Нации.

Неудивительно, что Сберкасса захотела продать кинотеатр, который не был убыточным, но и не приносил большого дохода. Проблема заключается еще и в том, что помимо кинотеатра, в здании находятся практически пустующие студии — сотрудникам Сберкассы не по карману жилье в Латинском квартале, и никто не посещает культурный центр по вечерам. А 600 квадратных метров в этом квартале — это очень большие деньги.

Поначалу ведающая кинотеатром ассоциация попыталась выкупить помещение. Переговоры шли почти год, и в конце концов зашли в тупик. Позднее выяснилось, что Сберкасса нашла более перспективного покупателя. Им оказался Серж Сарв, основатель компании LCJ Éditions et Productions, который намеревался открыть в здании частный театр и даже надстроить пентхауз. И в апреле 2018 года кинотеатр La Clef был закрыт.

«Гражданская оккупация»

20 сентября 2019 года железная штора, закрывавшая вход в кинотеатр, была поднята. Рассказывает Габриэль, член специально созданной для работы кинотеатра La Clef Revival ассоциации Home Cinéma:

«Как только стало ясно, что сотрудники кинотеатра не смогут сами его выкупить, ассоциация, с которой мы выступали с самого начала, объяснила нам, что существует возможность занять это место и позволить ему продолжать жить, пока его не купил кто-то другой. Кинотеатр к тому времени был уже пуст. Идея была в том, чтобы кинотеатр оставался независимым, и чтобы заблокировать продажу. Надо было показать людям, что кинотеатр не должен уступать место супермаркету. И с самого начала фильмы, которые мы показывали, имели отношение к самой ситуации с кинотеатром. Первый фильм, который мы показали, был „Аттика“ (режиссер Джон Франкенхаймер, премия Гильдии кинорежиссеров США, в российском прокате „Спиной к стене“ — RFI), там рассказывается об одной американской тюрьме, в которой заключенные взбунтовались, требуя соблюдения своих прав. Протест был мирным и организованным, ничья жизнь не подвергалась опасности. Но государство увидело в этом угрозу и послало туда армию. Так и с нами. Многие могут думать, что мы сквоттеры, и что здесь невесть что творится, тогда как мы очень организованно действуем и просим только соблюсти наше право на ассоциативный кинематограф. Мы хотим развивать культуру, об этом говорят все политики, но мы действительно стараемся это делать. Мы хотели, чтобы первый фильм напоминал о нашей ситуации, в том случае, если бы полиция насильно заставила нас покинуть здание».

Пока что наряд полиции, направленный для проверки жалобы Сберкассы, лишь убедился, что внутри здания нет ни сквоттеров, ни клошаров, и помещение не используется для жилья. Один из полицейских даже сел за пианино, стоявшее в холле, и начал играть на нем. Теперь на этом пианино стоит плакат, подаренный чилийскими кинематографистами. Он гласит «Государство без культуры — это государство под диктатурой».

Плакат, подаренный чилийскими кинематографистами: «Государство без культуры – это государство под диктатурой». Home Cinéma

К деятельности ассоциации активно подключились кинематографические объединения (например, Smac Productions), художественные ассоциации (Doc, La Poste, Curry Vavart) и жители квартала. Продолжает Элоиз:

«Мы уже знали, что кинотеатр собираются закрывать, и что по этому поводу ходили петиции. Я видела, что людей возмущает закрытие кинотеатра и решила, что так оставаться не может. Однажды я вернулась домой после сеанса, написала объявление и попросила в кинотеатре наклеить его снаружи. Там я написала, что если вас беспокоит судьба кинотеатра, то давайте встретимся завтра во столько-то. Пришло несколько человек, мы начали писать открытые письма, ходили в районную мэрию. А потом было общее собрание, на него пришло очень много людей, и все так и началось».

Тем не менее, 8 октября Социальный комитет Сберкассы принял решение о выселении ассоциации Home Cinéma из кинотеатра — 16 голосами против 9.

Члены ассоциации Home Cinéma призывают Социальный комитет Сбербанка не голосовать за их выдворение из кинотеатра. Home Cinéma

Постоянный кинофестиваль

Пока судебное решение не принято, Le Clef продолжает работать. И его работа действительно уникальна. Каждый день ассоциация показывает новый фильм, и выступить с предложением может практически каждый желающий. Маленький квартальный кинотеатр стал местом дискуссий и встреч, превратившись в постоянно действующий кинофестиваль, который делает зрителя не потребителем продукта, а участником культурного процесса. Пока что и цены на билеты «свободные» — каждый платит, сколько может.

Цена за билеты свободная - каждый платит, сколько может Home Cinéma

Габриэль: «С самого начала мы обратились за помощью к одной ассоциации, в том числе и для отбора фильмов. Потом к ней прибавились 4–5 новых. Так что, когда мы открыли кинотеатр, нас было уже 40–50 человек. Постепенно к нам присоединились просто любители кино и другие ассоциации, сейчас их уже два десятка. Некоторые показывают всего один фильм, другие действуют с большей регулярностью. Несколько человек занимаются организацией программы, а все вместе мы встречаемся примерно раз в три недели. И это настоящая программа, которую мы подробно обсуждаем, как это бывает на фестивалях. Мы ставим условие, чтобы режиссер присутствовал при показе. Что касается авторских прав, то иногда это фильмы, права на которые нам передают правообладатели, в других случаях некоторые компании передают нам права на их каталоги. Это их способ нам помочь».

Альмут, член коллектива «Laissez-nous la clef»:

«Разница между этим кинотеатром и всеми другими состоит в том, что он принадлежит своим зрителям. И фильмы выбирает не только комитет по отбору, но и люди, которые приходят сюда смотреть фильмы и хотят показать их другим. То есть практически каждый зритель потенциально может участвовать в составлении программы».

Габриэль также подробно объясняет разницу между другими кинотеатрами категории «артхауз» и последним парижским кинотеатром, которым управляет ассоциация:

«Ассоциативный кинотеатр — это важно. Это значительно большая свобода даже по сравнению с просто независимыми кинотеатрами, у которых есть контракты с прокатными компаниями. У нас более свободная организационная структура и, конечно, мы ни в чем ни от кого не зависим в выборе фильмов. Поэтому и программа у нас более разнообразная. Ведь фильмы предлагают самые разные ассоциации. Никто из нас не получает за это денег, мы работаем добровольно и вместе, и все ради того, чтобы показывать фильмы на волнующие нас темы, и фильмы, которые еще никогда не выходили во Франции на экраны».

Сохранение такого кинотеатра в Латинском квартале — в некотором смысле символический и политический жест. Это хорошо понимает мэр V округа Флоранс Берту, активно поддерживающая «оккупантов». На фасаде здания вывешен текст, который она опубликовала в твиттере: «Сейчас, как никогда, важно, чтобы министерство культуры выступило в роли посредника в этом вопросе. Я прошу об этом уже целый год. Кинотеатр LaClef должен открыть свои двери в сердце Латинского квартала и V округа».

Она высказала пожелание, чтобы город Париж выкупил у Сберкассы здание с помощью SEMAEST (парижская компания, выкупающая помещения для поддержки мелкой местной торговли и культурных заведений). Но пока что это пожелание не вызвало одобрения у Парижской мэрии «во избежание прецедентов» — неизвестно кто и что еще надумает взять в осаду.

Ассоциацию Home Cinéma поддержали также продюсерские компании, киноактеры (Седрик Клапиш и Клотильда Куро), французская Синематека, Национальный центр кино и мультипликации (CNC), Общество французских кинорежиссеров (SRF), Группа экспериментальных исследований в области кинематографа (GREC), Агентство короткометражных фильмов и французские СМИ (Libération, France Inter, Le Film Français, Télérama, Les Inrocks, Cahiers du cinéma, So Film, Le Figaro). Это не оказало никакого влияния на позицию Сберкассы, отстаивающей свое право собственника. Окончательное решение суд должен вынести 19 декабря.

Команда кинотеатра La Clef Revival и пришедшие ее поддержать кинематографисты и политики после судебного заседания 28 ноября 2019 г. Home Cinéma

«Мы участвуем в демократическом строительстве»

После того, как ассоциация Home Cinéma заняла помещение кинотеатра, она опубликовала заявление, в котором есть такая фраза: «Мы не пытаемся играть словами, но кинотеатр „Ключ“ может стать ключевым моментом мобилизации артистов против цензуры и попыток выдавить их за пределы общества и страны».

И борьба за маленький кинотеатр, несомненно, имеет большое символическое значение. Прежде всего для понимания роли кино во Франции — является ли оно прибыльной индустрией развлечения или искусством?

Это чувствуют представители разных поколений, объединившихся в этой борьбе. «Культура спасает нас от глупости», — коротко формулирует Лев, один из членов ассоциации Home Cinéma.

Элоиз: «Это огромное удовольствие — бороться с явлением, которое мы наблюдаем уже как минимум десять — двадцать лет. Исчезают маленькие магазины и другие места, которые являются душой квартала и представляют собой то самое культурное многообразие, которым известна Франция. Так что мы тоже записались в качестве составителей программы и организовали собственный коллектив. Я уже 25 лет работают в кино, делаю субтитры, знаю многих режиссеров, продюсеров и звукооператоров фильмов, которые никогда не выходили на экраны во Франции. Активная позиция — это прекрасно».

Альмут: «Мы боремся за кинотеатр, который не построен по коммерческому принципу и где вопрос рентабельности — не главный, даже если он все равно возникает. Но здесь учитывается и культурная рентабельность. Мне всегда больше нравилось смотреть фильмы здесь, в этом кинотеатре, потому что здесь шли дебаты и была очень теплая атмосфера. Сейчас все это по-прежнему существует. И дальше больше, потому что сегодня здесь встречаются разные поколения. И это нужно обязательно сохранить любыми способами. И как бы мы ни были организованы в дальнейшем, это смешение возрастов от 19 до 99 лет нужно обязательно сохранить».

Когда-то французский писатель Жорж Перек писал про поколение 60-х: «Центральное место в их жизни занимало кино. Оно, и только оно, воспитывало их чувства. Тут они никому не подражали. По возрасту и развитию они принадлежали к тому первому поколению, для которого кино стало не только искусством, а явью; они его знали с детства, и не в стадии формирования, но сразу со всеми его шедеврами и уже сложившейся историей».

Спустя полвека в борьбе за родившийся в ту же эпоху маленький независимый кинотеатр выступили люди сразу нескольких поколений. Неизвестно, получится ли у них победить в борьбе за кинотеатр — но французское кино точно в выигрыше, пока у него есть такие зрители.

Мария Марамзина, специально для RFI