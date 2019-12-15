Титул «мисс Франция-2020» завоевала девушка из Гваделупы
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«Мисс Гваделупа», 22-летняя студентка Клеманс Ботино завоевала титул «мисс Франция-2020». Конкурс красоты состоялся в Марселе вечером в субботу, 14 декабря.
Победа Клеманс Ботино стала для многих сюрпризом. Фавориткой конкурса считалась «мисс Прованс», 19-летняя Лу Рюа. Уроженку Экс-ан-Прованса активнее всего поддерживала марсельская публика. Но победительницу конкурса определило голосование телезрителей. Участница из Гваделупы набрала 31,95% голосов, «мисс Прованс» — немногим меньше (30,66%).
Клеманс Ботино стала третьей уроженкой Гваделупы, завоевавший титул «мисс Франция» за 90-летнюю историю конкурса. Сейчас девушка изучает историю искусств в Сорбонне. В Париж она переехала два года назад. Клеманс Ботино увлекается кино и музыкой, особенно джазом, сама играет на фортепиано. Она лучше всех остальных конкурсанток прошла тест на общие знания, набрав 17,5 из 20 баллов. Дедушка, бабушка и родители Клеманс Ботино прилетели из Гваделупы в Марсель, чтобы поддержать ее.
Уроженка Гваделупы сменила на позиции «мисс Франция» таитянку Ваймаламу Чавес, завоевавшую титул год назад.
Критика феминисток
Конкурс красоты «Мисс Франция», который транслирует первый французский телеканал TF1, каждый год смотрят миллионы человек. В прошлом году, например, его посмотрели 7,3 миллиона человек: это второй результат за год среди всех телеканалов.
Конкурс красоты критикуют феминистские организации, называя его проявлением сексизма и призывая его бойкотировать. Среди вопросов, которые задавали пятерке финалисток, были вопросы о совместимости борьбы за женские права и конкурсов красоты.
Победительница «Мисс Франция» Клеманс Ботино отметила, что конкурсы красоты существуют в том числе для того, чтобы «сподвигнуть молодых женщин делать то, что они сами хотят, то, во что они верят». «Факт участия в „Мисс Франция“ — это уже проявление феминизма, я показала то, чего мне действительно хотелось», — добавила она.
В позапрошлом году конкурс «Мисс Франция» прошел под лозунгом борьбы с сексуальным насилием.
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