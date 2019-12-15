Титул «мисс Франция-2020» завоевала девушка из Гваделупы

«Мисс Гваделупа», 22-летняя студентка Клеманс Ботино завоевала титул «мисс Франция-2020». Конкурс красоты состоялся в Марселе вечером в субботу, 14 декабря.

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Победа Клеманс Ботино стала для многих сюрпризом. Фавориткой конкурса считалась «мисс Прованс», 19-летняя Лу Рюа. Уроженку Экс-ан-Прованса активнее всего поддерживала марсельская публика. Но победительницу конкурса определило голосование телезрителей. Участница из Гваделупы набрала 31,95% голосов, «мисс Прованс» — немногим меньше (30,66%).

Клеманс Ботино стала третьей уроженкой Гваделупы, завоевавший титул «мисс Франция» за 90-летнюю историю конкурса. Сейчас девушка изучает историю искусств в Сорбонне. В Париж она переехала два года назад. Клеманс Ботино увлекается кино и музыкой, особенно джазом, сама играет на фортепиано. Она лучше всех остальных конкурсанток прошла тест на общие знания, набрав 17,5 из 20 баллов. Дедушка, бабушка и родители Клеманс Ботино прилетели из Гваделупы в Марсель, чтобы поддержать ее.

Уроженка Гваделупы сменила на позиции «мисс Франция» таитянку Ваймаламу Чавес, завоевавшую титул год назад.

Уроженка Гваделупы сменила на позиции «мисс Франция» таитянку Ваймаламу Чавес CHRISTOPHE SIMON / AFP

Критика феминисток

Конкурс красоты «Мисс Франция», который транслирует первый французский телеканал TF1, каждый год смотрят миллионы человек. В прошлом году, например, его посмотрели 7,3 миллиона человек: это второй результат за год среди всех телеканалов.

Конкурс красоты критикуют феминистские организации, называя его проявлением сексизма и призывая его бойкотировать. Среди вопросов, которые задавали пятерке финалисток, были вопросы о совместимости борьбы за женские права и конкурсов красоты.

Победительница «Мисс Франция» Клеманс Ботино отметила, что конкурсы красоты существуют в том числе для того, чтобы «сподвигнуть молодых женщин делать то, что они сами хотят, то, во что они верят». «Факт участия в „Мисс Франция“ — это уже проявление феминизма, я показала то, чего мне действительно хотелось», — добавила она.

В позапрошлом году конкурс «Мисс Франция» прошел под лозунгом борьбы с сексуальным насилием.