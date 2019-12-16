Во Франции ответственный за пенсионную реформу ушел в отставку на фоне скандала

Во Франции чиновник, ответственный за пенсионную реформу, ушел в отставку на фоне скандала

Во Франции верховный комиссар по вопросу пенсий Жан-Поль Делевуа ушел в отставку. Это произошло после того, как стало известно, что чиновник не указал в своей «декларации интересов» сразу несколько должностей, которые он занимает одновременно с работой в правительстве. Об отставке Делевуа сообщает в понедельник, 16 декабря, издание Le Monde.

Реклама Читать далее

Жан-Поль Делевуа был назначен на пост верховного комиссара по вопросам пенсий в сентябре 2017 года для подготовки пенсионной реформы — одного из главных проектов мандата президента Макрона.

В Елисейском дворце заявили, что президент Эмманюэль Макрон «с сожалением» принял отставку Жан-Поля Делевуа, и пообещали, что заменят его «в ближайшее время».

Ранее Делевуа признал, что «забыл» указать в «декларации интересов» (документ, который заполняют все высокопоставленные французские чиновники. — RFI) 10 постов, которые он занимал параллельно с работой в правительстве. При этом 11 из 13 должностей, на которых работал чиновник, были на добровольной основе.

Еще один (оплачиваемый) пост — главы института проблем образования Parallaxe, — который был указан в декларации, Жан-Поль Делевуа занимал незаконно. Он пообещал возместить полученные суммы, сообщает AFP.

К отставке Делевуа призвали представители оппозиции (как крайне левые, так и крайне правые) и профсоюзы.

Уход Жан-Поля Делевуа в отставку произошел на фоне всеобщей забастовки против пенсионной реформы, которая длится уже 13 дней. В результате забастовки в Париже все это время почти полностью парализована работа метро, а остальной общественный транспорт работает с серьезными перебоями.