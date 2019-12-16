«В России — мягче»: что не так с сюжетами российского ТВ о пенсионной реформе во Франции

Во Франции почти две недели продолжаются масштабные протесты против пенсионной реформы. Профсоюзы выступают против намерений правительства в корне изменить нынешнее законодательство и отменить 42 существующих пенсионных режима. Российские СМИ интерпретируют происходящее по-своему, рассказывая об уравнивании возраста выхода на пенсию для мужчин и женщин (хотя во Франции он уже был одинаковым), «беспрецедентных» погромах в Париже и том, насколько лучше провели аналогичную реформу в России.

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Поле боя в центре Парижа

НТВ, программа «Сегодня», эфир от 8 декабря

Телеканал НТВ показал репортаж с акции протеста профсоюзов в Париже, на которую, по данным полиции, вышли 65 тысяч человек. Как отмечала газета Le Monde, марш прошел в относительно спокойной обстановке: шесть тысяч полицейских и жандармов, задействованных столичной префектурой, позволили избежать крупных столкновений.

Всего стражи правопорядка задержали 91 человека: это в три раза меньше, чем во время больших акций «желтых жилетов» в конце 2018 года. Радикалы также сожгли прицеп от грузовика и возвели несколько баррикад.

В сюжете НТВ протестный марш в Париже выглядел как поле боя. «Очень быстро шествие французских профсоюзов сначала заволокло дымом фаеров, а потом начали гореть мусорные баки, покрышки, автомобили (французские СМИ не сообщали о горящих машинах — RFI)», — говорится в сюжете.

Журналистка НТВ на русском языке пытается уговорить радикалов из движения «Black bloc» не закрывать камеру рукой, а затем надевает маску, защищающую от слезоточивого газа. После этого автор сюжета ее почти не снимает — даже в те моменты, когда ситуация на митинге кажется спокойной, а на журналистах и полицейских в кадре масок не видно.

«В толпу полетели бутылки, петарды и взрывпакеты. В итоге — сотни пострадавших и раненых», — говорится в репортаже НТВ. Французские СМИ о большом числе манифестантов, пострадавших от действий полицейских или радикалов, не писали.

По данным журналистов, ранения в Париже получили три репортера. В Тулузе легкие травмы получили пять человек, в том числе трое полицейских. Пострадавших, вероятно, могло быть больше — ведь в больницу обращаются не все. Однако ни в одном другом источнике Русская служба RFI не смогла найти информацию о «сотнях раненых».

5 декабря на улицы Франции вышли более 800 тысяч человек REUTERS/Gonzalo Fuentes

Журналистка НТВ также рассказала, что полицейские забирают средства защиты, в том числе каски, у журналистов. На самом деле, при предъявлении французской пресс-карты силы правопорядка позволяют репортерам проносить маски и каски на акцию протеста. На многочисленных репортажах с протестных шествий видно, что журналисты во время погромов без них работают редко. Случаи, когда полиция забирала каски у сотрудников СМИ, действительно, были, однако это случается нечасто.

Об истинных причинах митинга в Париже журналистка НТВ рассказала только во второй половине сюжета. Упоминание пенсионной реформы появилось на пятой минуте. Один из участников акции сразу же рассказывает НТВ, что власти Франции «уравняли пенсионный возраст мужчин и женщин» (речь идет о переводе слов манифестанта, оригинального звука на французском в эфире НТВ не слышно — RFI). В действительности во Франции возраст выхода на пенсию и до реформы не зависел от пола.

«В России все несопоставимо мягче»

«Вести недели» с Дмитрием Киселевым, выпуск от 15 декабря

Подробно разобрал пенсионную реформу во Франции в программе «Вести недели» генеральный директор информагентства «Россия сегодня» Дмитрий Киселев. Упомянув о том, что представители многих профессий лишатся привилегий, ведущий «России-1» сделал вывод, что «в России все (пенсионная реформа — RFI) несопоставимо мягче». Изменения во Франции он назвал «куда более радикальными».

При этом Дмитрий Киселев не упомянул, в частности, о следующих пунктах французской пенсионной реформы:

1) Введение минимальной пенсии в размере 1000 евро для тех, кто отработал полную карьеру. В будущем эта сумма, как обещает правительство, составит 75% от минимального размера оплаты труда.

2) Правительство действительно отменит 42 пенсионных режима и серьезно сократит льготы. Однако полицейские, военные и спасатели сохранят возможность досрочного выхода на пенсию.

3) В случае выхода на пенсию в возрасте 62 лет (за два года до так называемого «возраста равновесия») размер выплат будет снижен примерно на 10%.

4) Те, кто получают больше 120 тысяч евро в год до вычета социальных сборов, должны будут перечислять дополнительные средства в пенсионный фонд. Правительство назвало это «взносом солидарности». Пенсионные баллы за это им начисляться не будут.

В чем именно российская пенсионная реформа «несопоставимо мягче» французской, Дмитрий Киселев в эфире не объяснил.

Как напомнил телеканал «Дождь», во время митингов против пенсионной реформы в России федеральные каналы решили не упоминать об акциях протеста.

«В России учитывали интересы всех социальных групп, а Пятая Республика пошла по радикальному пути»

РЕН ТВ, «Добров в эфире», выпуск от 8 декабря

Как и на НТВ, на РЕН ТВ фраза «пенсионная реформа» звучит только ближе к концу сюжета. В подводке к сюжету причинами протестов в Париже называют «социальные нововведения». Когда же автор РЕН ТВ, наконец, упоминает реформу, то сразу начинает говорить о ее необходимости.

По разным, в том числе демографическим причинам, с необходимостью менять пенсионную систему сталкиваются все страны. Но если, например, в России учитывали интересы всех социальных групп, сохраняя льготы и разницу выхода на пенсию мужчин и женщин, то Пятая Республика пошла по радикальному пути. Мужчин и женщин уравняли. Виталий Чащухин, корреспондент

На самом деле, в России пенсионная реформа меньше, чем во Франции, учитывала интересы тех, кто должен выйти на пенсию в ближайшее время. Повышение пенсионного возраста, о котором объявило российское правительство, затронет мужчин и женщин, родившихся после 1959 и 1964 годов. Во Франции реформа коснется только тех, кто родился после 1975 года. Те же, кто всю жизнь работал при существующей системе, сохранят все льготы и привилегии.

Французская пенсионная реформа, как и российская, учитывает тяжелые условия труда и вред, причиненный здоровью на рабочем месте. Сейчас сотрудники, которые работают, к примеру, при повышенном уровне шума или температуры, получают компенсационные баллы на специальный счет. Их можно обменять на досрочный выход на пенсию или сокращение рабочего дня. В правительстве Франции заявили, что новая реформа сохранит этот принцип.

«И вообще, пенсию в этой стране теперь нужно еще заслужить, буквально по гроб жизни выплачивая взносы в пользу государства», — заявляет автор РЕН ТВ. Для того, чтобы получать полную трудовую пенсию, во Франции действительно нужно работать в течение всей взрослой жизни, однако этот принцип реформа не меняет.

Телеканал РЕН ТВ также сообщает о «беспрецедентных погромах» в Париже. «Насилие как возможность быть услышанным. Мирная демонстрация — лишь невзрачная заметка в газете, а о беспрецедентных погромах и мобилизации сотен тысяч граждан теперь говорят все», — отмечается в сюжете, хотя серьезных повреждений активисты не нанесли. Радикалов из движения «black bloc» журналист называет «революционно настроенными боевиками», которые громят «все, что попадается под руку».