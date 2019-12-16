Le Point: Макрон попросил Россию о передаче останков соратника Наполеона

Владимир Путин и Эмманюэль Макрон в Париже, 9 декабря 2019 года

Президент Франции Эмманюэль Макрон попросил организовать репатриацию в Париж останков генерала Шарля-Этьена Гюдена, ближайшего соратника Наполеона, погибшего в России в 1812 году. Об этом со ссылкой на источники в Елисейском дворце сообщает издание Le Point.

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Ранее Le Point уже писал о том, что Франция рассматривает возможность пригласить президента России Владимира Путина на церемонию захоронения останков генерала Гюдена в Доме инвалидов в Париже, если такая церемония состоится. Там же, в Доме инвалидов, похоронен Наполеон.

Как пишет Le Point 15 декабря, в ходе приезда Владимира Путина в Париж на саммит «нормандской четверки» 9 декабря, российский и французский президенты якобы обсуждали возвращение останков генерала Гюдена во Францию.

«Президент Макрон пытается восстановить франко-российские отношения. (…) Генерал Гюден был соратником Наполеона: Эмманюэль Макрон понимает важность символов», — цитирует издание постоянного секретаря Французской академии Элен Каррер-д'Анкос, историка и специалиста по СССР.

Ранее Le Point писал, что вопрос о присутствии Владимира Путина на церемонии захоронения останков генерала Гюдена в Доме инвалидов уже обсуждался в ходе двухсторонней встречи российского и французского президентов в Брегансоне 19 августа этого года.

Останки генерала Гюдена были обнаружены этим летом в Смоленске. Раскопки проводила археологическая экспедиция под патронажем франко-российского форума «Трианонский диалог». Одним из организаторов экспедиции стал Фонд развития русско-французских исторических инициатив. Его возглавляет переехавший в Россию бывший помощник Жан-Мари Ле Пена в Европарламенте Пьер Малиновский.