Во Франции оштрафовали Bloomberg на €5 млн за публикацию ложной информации

Во Франции оштрафовали агентство Bloomberg на €5 млн за публикацию ложной информации

Французское Управление по финансовым рынкам (AMF) объявило в понедельник, 16 декабря, что оштрафовало на пять миллионов евро американское агентство Bloomberg за публикацию ложной информации, из-за которой упали акции французской строительной компании Vinci. Bloomberg намерено обжаловать штраф.

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Агентство Bloomberg в 2016 году опубликовало заметку на основе фейкового пресс-релиза, где говорилось, что Vinci пересматривает свои финансовые показатели из-за серьезных ошибок и увольняет своего финансового директора. В результате акции строительной компании упали более чем на 18%.

В комиссии по санкциям AMF указывают, что американское агентство не выполнило своих обязанностей и не проверило поступившую информацию перед публикацией, хотя такого рода «крайне серьезные» сведения означали неминуемый обвал котировок Vinci.

Компания Vinci немедленно опровергла информацию, опубликованную Bloomberg, и подала жалобу на неустановленной лицо в Национальную финансовую прокуратуру.

Само же агентство Bloomberg называет себя жертвой «изощренного обмана». Агентство выразило сожаление, что французский надзорный орган «не нашел и не наказал виновного в обмане, но предпочел вместо этого наказать СМИ, которое сделало все возможное, чтобы донести информацию, как казалось, достойную внимания».

Французское агентство AFP отмечает, что тоже получило фейковый пресс-релиз, но не стало публиковать эту информацию, заметив, что релиз пришел с сайта, адрес которого отличается от официального сайта компании Vinci (vinci.group вместо vinci.com).