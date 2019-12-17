«Тур де Франс» на улицах и временные переезды: как забастовка поменяла жизнь парижан

Забастовка против пенсионной реформы во Франции продолжается почти две недели, и конца ей пока что не видно. Из-за социального движения по всей стране ежедневно отменяют до 90% поездов, а в столице общественный транспорт ходит с серьезными перебоями. Забастовка, которая рискует затянуться до 2020 года, больше всего повлияла на повседневную жизнь Парижа: магазины перед праздниками опустели, малый бизнес отчитался о рекордных потерях, а велосипедные дорожки стали похожи на этап «Тур де Франс».

Реклама Читать далее

Мэр Парижа Анн Идальго сделала, казалось, все, чтобы жители столицы отказались от личных автомобилей: власти сделали набережные города пешеходными, запретили старые дизельные машины и построили велосипедные дорожки в ущерб проезжей части. Однако заставить парижан полюбить альтернативные виды транспорта организаторам забастовки удалось быстрее, чем Идальго.

Уже через несколько дней после начала забастовки жители горожане, которые столкнулись с рекордными пробками и наглухо закрытым метро, пересели на двухколесный транспорт. В мэрии Парижа признали, что с таким количеством велосипедистов столица еще не сталкивались: на некоторых улицах их число выросло в пять раз.

Сами жители Парижа сравнивают дороги в период забастовки с «Тур де Франс». Как рассказывают горожане, на перекрестках десятки велосипедистов пытаются подъехать как можно ближе к светофору, обогнать друг друга и выиграть ценные для них несколько секунд. После этого пробки образуются уже на узких велодорожках, но и тут движение происходит в два, а то и в три ряда.

Сервисы по прокату велосипедов в будние дни не справляются с повышенным спросом парижан REUTERS/Benoit Tessier

«Люди пользуются любыми доступными видами транспорта, даже если не умеют этого делать», — пожаловался в комментарии France Bleu ответственный за дорожную безопасность при правительстве Эмманюэль Барб. По словам чиновника, лишившись общественного транспорта, многие парижане решили впервые открыть для себя велосипеды, самокаты и ролики. А их неумелые попытки проехать несколько километров от дома до работы в наушниках «испытывают нервы» автомобилистов.

По данным спасателей, на фоне хаоса, который воцарился на парижских дорогах, число аварий с участием велосипедов, скутеров и самокатов за неделю выросло на треть. В части случаев они привели к серьезным травмам.

Как пишет Franceinfo, часть парижан, которые все-таки решили не выезжать на загруженные трассы без подготовки, взяли уроки езды на велосипеде. «Если послушать моих клиентов, они хотят научиться кататься за вечер, а уже утром поехать на работу. Но все не так просто», — рассказал журналистам Фредерик Витри из ассоциации велосипедистов DAVS.

Пользуются ситуацией и продавцы велосипедов: их средняя цена выросла на 15% по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году.

Забастовку, которая уже стала самой крупной за последние 20 лет, журналисты сравнивают с взятием французов «в заложники». И хотя на крупных телеканалах редакторы такую метафору употреблять запретили, т.к. она идет в русле риторики крайне правых, парижанам действительно пришлось серьезно откорректировать свои планы и даже временно поменять место жительства.

«Я живу на севере столицы, а работаю на юге от города. Добираться мне нужно на электричке, но из-за забастовки в день ходит только четыре поезда, — рассказала RFI парижанка Ирина. — Уже почти две недели я живу у моей коллеги в пригороде, а возвращаюсь домой только на выходные».

Несмотря на сложности, которые испытывают французы, забастовка пользуется поддержкой большинства населения страны REUTERS/Eric Gaillard

Как отмечает LCI, в больницах, которые тоже присоединились к забастовке, персоналу разрешают ночевать в больнице. «Вчера я говорил с медсестрой, которая уже три дня спит на рабочем месте. Ей кажется, что ее трудовой день никогда не кончается», — поделился с журналистами профессор Мишель Лежуайе, глава профсоюза сотрудников больниц. Скромные зарплаты не позволяют рядовым медикам жить в центральных районах города, а пригороды во время забастовки оказались фактически оторванными от Парижа.

Те же, кто все-таки решается доехать до работы на редких поездах метро, трамваях и электричках, жалуются на сильную давку и даже потасовки за право попасть в поезд. Жители Парижа, терпеливо ждущие своей очереди на посадку, проводят в столичной подземке несколько часов в день.

Французские СМИ сравнивают жизнь парижан с фильмом «День сурка». Каждый день в пять часов вечера компания RATP объявляет, как будет ходить общественный транспорт на следующий день. Правда, информационные бюллетени почти ничем не отличаются друг от друга: некоторые ветки метро ходят только в часы пик по укороченному маршруту, другие — не открываются вовсе. Стабильно работают лишь 1 и 14 линии, которые перевели на автоматические составы.

От забастовки страдает и малый бизнес. По данным Ouest France, выручка части парижских ресторанов, магазинов и отелей упала на 60%. Владельцы торговых точек называют это катастрофой, ведь период праздников коммерсанты, уже потерявшие значительные суммы во время акций «желтых жилетов», ждали с нетерпением. В Союзе отельеров отмечают, что с начала забастовки новые бронирования почти не поступают.