Около 30 французских военных примкнули к ИГ с 2012 года

Начиная с 2012 года около 30 французских военных вступили в ряды «Исламского государства» в Сирии и Ираке. Об этом говорится в докладе французского Центра исследований терроризма (CAT), который оказался в распоряжении агентства AFP и издания Le Figaro и должен быть опубликован в конце этой недели.

Реклама Читать далее

В докладе, как отмечает AFP, рассказывается о судьбах 23 французских военных, которые приняли решение примкнуть к ИГ. 10 из них, по данным Le Figaro, служили в Иностранном легионе и элитных подразделениях десанта и морской пехоты. Остальные являются выходцами преимущественно из сухопутных войск.

У всех военных — разные судьбы. Некоторые специально отправились служить с целью затем вступить в ряды боевиков. Другие приняли такое решение по ходу или после армейской службы. Некоторые, подчеркивает AFP, дезертировали, отказавшись воевать против мусульман.

Le Figaro приводит пример уроженца Шаранты, департамента на западе Франции, Бориса В. по кличке «Юнус дезертир». Он отправился служить в десантные войска, чтобы использовать полученный опыт на стороне джихадистов. Другой французский военнослужащий Эрван Ж., напротив, радикализовался, когда служил в одном из элитных подразделений французского десанта. Он отправился в Сирию в 2013 году, потом вернулся во Францию и был приговорен к 11 годам тюрьмы.

Как отмечается в докладе, часть военных получили в ИГ ключевые посты благодаря своему военному опыту.

В документе также говорится, что в настоящий момент французские власти отслеживают судьбу примерно тысячи радикализованных или потенциально склонных к радикализации военных.