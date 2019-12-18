60 французских НКО призвали Минздрав не отказывать в помощи мигрантам

В Международный день мигранта 61 французская ассоциация назвала «беспрецедентным откатом назад» реформу системы государственной медицинской помощи для просителей убежища во Франции.

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В обращении НКО к министру здравоохранения Франции Аньес Бузен отмечается, что принятая в ноябре реформа системы медицинской помощи для просителей убежища вызывает у правозащитников серьезное беспокойство.

Среди подписавшихся под обращением — такие крупные французские НКО, как «Врачи мира», La Cimade и Emmaüs France. Текст обращения опубликован на сайте «Врачей мира».

Cерия поправок, принятых Национальным собранием в начале ноября, устанавливает в частности обязательный трехмесячный срок на получение медицинской страховки PUMa для просителей убежища. Исключение составляет лишь неотложная медицинская помощь.

По мнению правозащитников, такие меры не только не снизят стоимость лечения мигрантов для государства, а, напротив, увеличат эти расходы.

Потеряв доступ к медицинскому обслуживанию, люди, которые и так находятся в затруднительной жизненной ситуации, будут либо обращаться в службы скорой помощи, либо ждать пока состояние их здоровья ухудшится.

А это значит, полагают правозащитники, что в больницы будет попадать больше людей с более тяжелым состоянием здоровья, что усилит нагрузку на врачей и поднимет стоимость лечения.

Кроме того, как указывают НКО, эта реформа неминуемо отразится на более 800 000 иностранцах, которые проживают во Франции легально.