Скончалась актриса Клодин Оже. Она стала первой француженкой, сыгравшей девушку Бонда

Актриса Клодин Оже, которая стала первой француженкой, сыгравшей девушку Джеймса Бонда, скончалась в возрасте 78 лет в Париже. Как сообщило агентство Time Art, звезда французского кино скончалась после длительной болезни.

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Клодин Оже стала известна во всем мире после роли в фильме «Шаровая молния», четвертой ленте о Джеймсе Бонде. Роль агента 007 в нем сыграл Шон Коннери. Оже смогла пройти кастинг на роль девушки Бонда, хотя ее героиня по сценарию была итальянкой. «Для меня она стала француженкой», — рассказывала актриса.

Клодан Оже родилась в апреле 1941 года, а уже в 1958 году представила Францию на конкурсе «Мисс мира». Свою карьеру в кино актриса начала в том же году в картине «Кристина» Пьера-Гаспара Уи. В 1960 году она сыграла в ленте «Завещание Орфея» Жана Кокто.