Суициды во France Télécom: бывших топ-менеджеров признали виновными в травле сотрудников

Бывших руководителей компании France Télécom, переименованной в Orange, признали виновными в травле сотрудников. Жесткий менеджмент и систематические унижения на рабочем месте в 2007–2010 годах привели к десяткам суицидов.

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Бывшего генерального директора France Télécom Дидье Ломбара, исполнительного директора Пьера Вене и главу отдела кадров Оливье Барберо приговорили к году лишения свободы, из них восемь месяцев условно, и 15 тысячам евро штрафа. Еще четырех человек суд признал виновными в пособничестве травле и назначил наказание в виде четырех месяцев тюрьмы условно и пяти тысяч евро штрафа.

Компания France Télécom должна будет выплатить максимально возможный штраф в размере 75 тысяч евро.

Адвокаты заявили, что будут обжаловать приговор.

По версии обвинения, причиной систематической травли сотен сотрудников на рабочем месте стало сокращение 22 тысяч рабочих мест после приватизации части компании.

Как заявил Дидье Ломбар, для того, чтобы урезать штат, сотрудников нужно было выгнать из компании «любыми способами: через дверь или через окно».

Для того, чтобы добиться добровольного ухода сотрудников, компания создала собственную школу менеджмента. В ней руководители обменивались советами, как можно ухудшить условия труда. Начальству рекомендовали ставить невыполнимые задачи, постоянно менять организацию работы и убирать стулья из кабинетов. «Людей нужно было „сломать“ и заставить их уйти», — рассказал глава профсоюза CFE-CGC Себастьян Крозье.

По данным профсоюзов, с 2008 по 2009 год жесткая стратегия компании привела к 35 суицидам. Как минимум 19 из них были напрямую связаны с условиями труда.

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