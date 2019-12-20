Франция оштрафовала Google на 150 миллионов евро

По мнению антимонопольной службы, Google несет перед пользователями большую ответственность, чем другие компании

Французская антимонопольная служба оштрафовала Google на 150 миллионов евро за злоупотребление доминирующей позицией на рынке. Как говорится в заявлении французского регулятора, на которое ссылается газета Le Monde, правила рекламной платформы Google Ads применяются «случайным образом», а ее администраторы без явной причины удаляют аккаунты пользователей.

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Французский регулятор провел расследование после того, как Google без предупреждения заблокировал аккаунт французской GibMedia в 2015 году. Компания посчитала себя «пострадавшей», поскольку удаление ее профиля поставило конкурентов в более выгодное положение.

«Учитывая необычайно доминирующую позицию компании на рынке, Google несет особую ответственность перед своими пользователями и рекламодателями, — подчеркнули в антимонопольной службе. — Правила платформы должны применяться прозрачно, объективно и не основываться на принципах дискриминации».

Регулятор обвинил Google в том, что компания меняла пользовательское соглашение, не уведомляя об этом клиентов. Из-за этого рекламодатели нарушают правила пользования, не догадываясь об этом, и подвергаются блокировке.

Представители Google заявили, что будут обжаловать это решение.

В 2017 году Еврокомиссия вынесла Google первый крупный штраф в размере 2,42 миллиарда евро. Согласно точке зрения Брюсселя, платформа воспользовалась своей позицией на рынке и навязывала пользователям свой сервис Google Shopping. В 2018 году Еврокомиссия также оштрафовала Google на 4,34 миллиарда евро, пользуясь похожими обвинениями, а в 2019 — на 1,49 миллиарда.