Во Франции суд снова признал плагиат в произведении Джеффа Кунса

Апелляционный суд Парижа на этой неделе признал плагиат в скульптуре Naked («Обнаженные») американского художника Джеффа Кунса. В этой работе сымитирован снимок французского фотографа Жан-Франсуа Боре, счел суд. Об этом в субботу, 21 декабря, сообщает агентство AFP, ознакомившееся с судебным постановлением.

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Апелляционный суд Парижа подтвердил судебное решение 2017 года, обязавшее компанию Jeff Koons LLC и Центр Помпиду (где должна была выставляться эта работа) выплатить по 20 тысяч евро правообладателям.

Компания Jeff Koons LLC должна будет дополнительно заплатить 4 тысячи евро семье Жан-Франсуа Боре за публикацию изображения на своем сайте. При этом Джефф Кунс не был осужден «лично», отмечает AFP.

Скульптура Naked должна была стать частью масштабной ретроспективы Джеффа Кунса в парижском Центре Помпиду в 2014-2015 гг. Однако ее не выставили, объяснив это повреждениями при транспортировке. Но изображения Naked были все же напечатаны в сопровождающих материалах к выставке и показаны в ряде репортажей.

Фарфоровая скульптура Naked, созданная в 1988 году, изображает двух обнаженных детей: мальчика, вручающего девочке букет цветов. Экземпляр Naked в 2008 году был продан за 8 миллионов долларов.

Французский суд считает эту работу плагиатом, имитирующем «совокупность характеристик» фотографии Enfants («Дети») открытки 1975 года французского фотографа Жан-Франсуа Боре.

Французский суд в 2018 году уже признавал плагиат в другой работе Джеффа Кунса. Речь идет о работе «Сделано зимой», напоминающей рекламную кампанию французского бренда одежды Naf-Naf 1985 года. Сам художник говорит о «искусстве апроприации».