Грузинского «вора в законе» во Франции приговорили к пожизненному

Суд Экс-ан-Прованса приговорил к пожизненному заключению грузинского криминального авторитета Кахабера Шушанашвили (Каха Руставский). Шушанашвили признали виновным в том, что он в 2010 году заказал убийство другого «вора в законе» Владимира Джанашии по прозвищу «Ладо» из конкурирующей группировки. Об этом сообщает AFP.

Реклама Читать далее

47-летний Шушанашвили уже отбывал тюремный срок. В марте 2016 года суд в Испании приговорил его к 20 годам и 11 месяцам тюрьмы (позже срок сократили до 15 лет и 3 месяцев. В июне 2018 года уже французским судом в городе Нанси он был приговорен еще к 10 годам тюремного заключения за то, что он продолжал руководить ОПГ, уже находясь в тюрьме.

Вместе с Шушанашвили перед судом присяжных Экс-ан-Прованса предстали еще трое выходцев из Грузии, которых обвинили в пособничестве в организации убийства. Михаил Цикулидзе и Миндия Козанаеви приговорены к семи и шести годам соответственно. Зураб Надирашвили был признан виновным только во владении поддельными документами, его приговорили к году тюрьмы и освободили в зале суда.

Сам Шушанашвили свою вину не признал, а также отрицал свою причастность к «ворам в законе». Адвокат Шушанашвили Сильвио Росси-Арно утверждал, что суд демонизирует его подзащитного. Как пишет сайт «Преступная Россия», старший брат Кахи Руставского Лаша Шушанашвили (Лаша Руставский), которого считают лидером всей грузинской мафии в ЕС, с 2018 года находится в греческой тюрьме.