Из-за непогоды на юге Франции объявлен «оранжевый» уровень опасности

По данным метеослужбы, в первую очередь шторм обрушится на юго-западные департаменты Франции и Корсику

В 18 французских департаментах объявлен повышенный «оранжевый» уровень опасности из-за штормового ветра и проливных дождей. Больше всего непогода затронула Корсику. С вечера пятницы остановлено паромное сообщение с островом. Закрыт аэропорт Аяччо. Об этом в субботу, 21 декабря, сообщает AFP.

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По данным метеослужбы, в первую очередь шторм обрушится на юго-западные департаменты Франции: Шаранта и Приморская Шаранта, Дордонь, Жиронда, Жер, Ланды, Атлантические Пиренеи. В воскресенье шторм достигнет Корсики. Синоптики предупреждают о порывистом ветре до 180 км/ч. В юго-восточных департаментах существует риск наводнений.

На Корсике из-за непогоды с середины дня пятницы прекращено морское сообщение с Марселем и Тулоном. Авиакомпания AirCorsica рекомендовала своим пассажирам перенести свои полеты с воскресенья на субботу или понедельник. Отменен футбольный матч Национального чемпионата и также городской забег.

Сообщается об одном пропавшем без вести. Спасательные службы продолжают поиски в Средиземном море мужчины, который упал в воду с попавшего в шторм парусника.