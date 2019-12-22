Корсика перед Рождеством оказалась отрезанной от внешнего мира из-за непогоды

В ночь с пятницы на субботу на Корсику обрушились ливни, а в воскресенье — шторм

За несколько дней до Рождества Корсика отказалась фактически отрезанной от континента из-за непогоды, передает 22 декабря Corse Matin.

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В ночь с пятницы на субботу на Корсику обрушились ливни, а в воскресенье — шторм «Адриен». Служба Météo-France зарегистрировала порывы ветра до 170 км/ч в районе города Бастия, что является абсолютным рекордом для региона. Самый сильный ветер (более 206 км/ч) зафиксировали в Кап-Корс. Синоптики обещают сильный ветер в ночь на понедельник, хотя и не такой мощный, как накануне.

В воскресенье более 14 тысяч домов на Корсике оставались без электричества, объявили в местном отделении компании EDF.

Авиакомпания Air Corsica была вынуждена отменить все воскресные рейсы. Компания обещала организовать в понедельник дополнительные перелеты между аэропортом Бастии и континентом. Утром в воскресенье отменили также все оставшиеся рейсы компании Volotea. Аэропорт Аяччо, взлетно-посадочные полосы которого затопило, откроется не раньше понедельника.

Как сообщает AFP, морское сообщение между островом и континентом тоже прервано. Перебои затронули шесть тысяч клиентов компании Corsica Linea, организующей транспортировку пассажиров по морю. Порт Бастии и вовсе закрыт.

В результате штормов, обрушившихся в конце этой недели на Испанию, Францию и Португалию, погибли по меньшей мере девять человек. Семеро человек погибли в Испании, двое — в Португалии.