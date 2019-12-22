Франция и Западная Африка объявили об отказе от франка КФА. Это решение называют историческим

Восемь стран Западной Африки и Франция приняли решение отказаться от использования франка КФА в качестве единой валюты для Западной Африки. Об этом в субботу, 21 декабря, объявили президенты Франции и Кот-д’Ивуара Эмманюэль Макрон и Алассан Уаттара. Французский лидер назвал решение «историческим».

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Франк КФА называют наследием французской колониальной эпохи в Африке. Он был введен в оборот в 1945 году, а сама аббревиатура расшифровывалась как «франк французских колоний Африки». Курс франка КФА был привязан к курсу французского франка. После того как французские колонии стали независимыми государствами, расшифровка аббревиатуры поменялась, но сама денежная единица и принцип ее ликвидности сохранились.

Существует два различных франка КФА: франк Африканского финансового сообщества (или западноафриканский франк) и франк финансового сотрудничества в Центральной Африке (или центральноафриканский франк). Однако обе денежные единицы имеют одинаковое фиксированное соотношение к евро. Для этого Центробанки африканских стран обязаны размещать половину своих валютных резервов в Банке Франции.

Критики сохранения такой валютной системы видели в этом, во-первых, наследие колониализма, при котором Франция продолжает сохранять рычаги влияния на денежно-финансовую политику африканских государств, а, во-вторых, указывали на экономическую нецелесообразность сохранения жесткого курса африканской валюты. Привязанный к евро франк является сильно переоцененной валютой, которая наносит вред экономике.

Согласно заявлению Эмманюэля Макрона и Алассана Уаттары, реформа коснется пока только западноафриканского франка КФА. Шесть стран Центральной Африки пока сохраняют свой франк. Взамен франку в 2020 году придет единая денежная единица «эко». Реформа также предполагает конец размещению 50% валютных резервов стран Западной Африки во французском Центробанке. Наконец, Франция отзовет своих представителей из Центробанка Западной Африки.

По мнению французского лидера, эта реформа сможет поменять образ Франции в Африке, которая сейчас очень часто воспринимается как «гегемон с мишурой колониализма, который был глубокой ошибкой, виной Республики», — заявил Эмманюэль Макрон в Абиджане в ходе совместной пресс-конференции с президентом Кот д’Ивуара.