Во Франции бастующие остановили работу нефтеперерабатывающего завода

Сотрудники нефтеперерабатывающего завода недалеко от города Лавера на юге Франции полностью прекратили его работу в знак протеста против пенсионной реформы. Как сообщил вечером в воскресенье, 22 декабря, представитель профсоюза Всемирная конфедерация труда (CGT) Эмманюэль Лепин, в ближайшие дни работники отрасли могут остановить переработку топлива еще на трех предприятиях, а производство топлива в стране сократится в два раза.

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Как сообщили в профсоюзе, на заводе уже запустили протоколы, необходимые для полной остановки производства топлива. «Это может занять несколько дней», — приводит слова Лепина Franceinfo.

В понедельник профсоюзы проведут собрания еще на трех нефтеперерабатывающих заводах. Их сотрудникам также предложат полностью прекратить работу. В случае, если производство топлива будет остановлено, Франция недосчитается 50% горючего.

В профсоюзах предупреждают, что дефицита бензина и дизеля во Франции избежать не удастся. «Половина топлива поступает в страну морским путем. В Гавре и Фос-сюр-Мер (крупные портовые города — RFI) танкеры пришвартоваться больше не могут, там рабочие тоже объявили забастовку», — заявил Эмманюэль Лепин.

В середине декабря активисты заблокировали доступ к семи из восьми французских нефтеперерабатывающих заводов. И хотя целиком их деятельность не останавливалась, забастовка уже оказала серьезное влияние на запасы топлива во Франции. «Нехватка горючего неизбежна. Через некоторое время пополнить хранилища будет не из чего», — отметил генеральный секретарь местного отделения CGT Даниэль Бретон.

Представители CGT возложили ответственность за возможные перебои в поставках топлива на правительство. «Мы выдвинули ультиматум, нас не услышали, теперь мы делаем то, что запланировали», — рассказал Эмманюэль Лепин и потребовал у властей полностью отказаться от пенсионной реформы.

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