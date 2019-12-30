Восстановление Нотр-Дам де Пари: самые сумасшедшие архитектурные проекты

Каким должен выглядеть Нотр-Дам после реконструкции? Таким же, как и раньше, «идентичным», как сказал президент Франции Эмманюэль Макрон, или иным, «соответствующим технологиям и запросам современной эпохи», как выразился премьер-министр Эдуар Филипп? Вопрос восстановления рухнувшего при пожаре шпиля собора до сих пор вызывает полемику и дает повод для шуток в социальных сетях.

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На следующий день после ликвидации пожара в Соборе Парижской Богоматери премьер-министр Франции Эдуар Филипп выступил с предложением мер, которые впоследствии обрели форму законопроекта о реставрации и сохранении Нотр-Дам де Пари. После объявления о сборе средств на восстановление собора он заявил о возможном проведении международного конкурса архитектурных проектов реконструкции шпиля.

Это сразу дало повод для множества шуток и мемов, распространившихся в социальных сетях, с изображением шпиля в виде бутылки от шампанского, домика Микки-Мауса из парижского Диснейленда и даже лейки от душа. Каждый такой фотомонтаж связан с именем конкретного мецената или названием предприятия, давшего деньги на восстановление собора. Этими шутками пользователи соцсетей намекали на попытки благотворителей сделать себе рекламу на трагедии. Но среди фотографий самых экстравагантных шпилей можно найти и реальные архитектурные проекты.

Ma modeste participation au Concours International d'Architecture pour la reconstruction de la flèche de Notre-Dame. Pour un projet ancré dans son siècle, ambitieux, qui en jette auprès des américains et asiatiques et un (discret) hommage au plus généreux donateur 🥰 pic.twitter.com/kL4Vdxc9l4 — Romain. (@BurgundyTouch) 17 avril 2019

Например, расположенное в Дижоне архитектурное бюро Godart + Roussel уже 18 апреля (через три дня после пожара в Нотр-Дам де Пари) предложило подчеркнуто современный проект восстановления кровли и шпиля. Как можно увидеть на странице бюро в Фейсбуке, крыша у собора полностью прозрачная, а шпиль золотистого цвета. Под кровлей собора, туда, куда раньше не пускали посетителей, можно расположить целый музей, из которого открывается чудесный вид на город. Сама кровля сделана из стекла и медных перекрытий. В поперечном нефе, под тем самым местом, где располагался старый шпиль, архитекторы предлагают сделать стеклянный пол, открывающий вид на подземелья Нотр-Дам. По мнению проекта, это должно напоминать об одном из самых прекрасных творений Вьолле-ле-Дюка. Новый изящный шпиль, изготовленный из металла, должен, как пишут архитекторы, символизировать «возрождение».

Проект кабинета архитекторов Godart + Roussel © Facebook/Godart + Roussel Architectes

«Как архитекторы, мы задаемся вопросом: нужно ли восстанавливать собор в его первоначальном виде?», — говорится на странице дижонских зодчих. По их мнению, восстановить собор в первоначальном виде, используя те же материалы, что и несколько веков назад (с деревянной несущей конструкцией на крыше), — это попытка «обмануть судьбу» и «создать иллюзию вечности». С психологической точки зрения это выглядит «комфортно», но с «интеллектуальной» — это настоящая катастрофа, считают архитекторы. Никогда восстановленный Собор Парижской Богоматери не будет выглядеть «настоящим», — уверены специалисты. Кроме этого, сам Виолле-ле-Дюк решился на трансформацию готической архитектуры, сделав собор еще красивее благодаря «божественному диалогу эпох».

Судя по комментариям пользователей Фейсбука, большинство не одобряет предложенных архитекторами Godart + Roussel новаций. Хотя, если сравнивать с другими проектами, их можно назвать самыми близкими к оригиналу «по духу». Потому что среди прочих предложений по реконструкции Нотр-Дам имеются варианты крыши и шпиля, полностью сделанных из искусственного хрусталя, есть конструкции, напоминающие стеклянную пирамиду Лувра, теплицу, в которой растут огурцы, или варианты, где крыша отсутствует вовсе: на ее месте авторы предлагают установить деревянные подмостки и посадить деревья.

#NotreDameCathedralFire Nous n’allons pas reconstruire aujourd’hui par mimétisme l’image du passé .

Ce serait comme exposer une copie de la Joconde au Louvre.

Profitons de ce moment pour ouvrir le débat sur l’action à mener.

L’architecture doit représenter notre époque. pic.twitter.com/R2XcdAGa3G — Alexandre CHASSANG (@AlexandreCHASS6) 16 avril 2019

Как показал проведенный в конце апреля 2019 года опрос общественного мнения, большинство французов (54%) высказываются за воссоздание собора в его первоначальном виде. 25% желают, чтобы при реставрации собор был «осовременен», а 21% вообще не имеет на этот счет никакого мнения.

4 декабря журнал Paris-Match опубликовал семь самых смелых проектов реконструкции Собора Парижской Богоматери, предложив читателям за них проголосовать.

Консервативное мнение большинства французов соответствует Венецианской хартии по вопросам сохранения и реставрации памятников. Принятый ЮНЕСКО в 1964 году, этот международный документ определяет стандарты в области охраны исторических объектов. Там говорится о недопустимости их перестройки, а также рекомендуется реставрировать их как можно ближе к «последней» известной версии. В случае Нотр-дам де Пари — это версия Виолле-ле Дюка, который добавил шпиль к собору в середине XIX века.

Новые технологии

Но, как упомянул президент Эмманюэль Макрон, инновации при реконструкции Нотр-Дам могут заключаться не обязательно в новых формах, а в выборе технологий. Всемирно известный архитектор Жан-Мишель Вильмот, построивший российский культурный центр с православным собором на берегу Сены, считает, что при реставрации Нотр-Дам следует использовать новые материалы.

Жан-Мишель Вильмот: «Я думаю, что было бы хорошо восстановить собор в его прежнем виде, но с использованием современных технологий. И было бы интересно кое-где сохранить следы пожара, так как он тоже вошел в историю Нотр-Дам. Современные технологии позволяют сделать абсолютно исключительные вещи, но на сегодняшний день стоит другая проблема: вначале эксперты должны провести анализ состояния собора, а потом уже принимать решение. Учитывая то, что сказал президент, это решение будет основано на использовании новых материалов. (…) Что касается рухнувшего шпиля собора, то он был построен Виолле-ле-Дюком в XIX веке. Первый был сооружен в XIII веке. Но может быть и третий шпиль — и это будет уже совсем иная, очень увлекательная история. Это очень интересная тема, которая одновременно может стать символом того, что произошло. Она покажет, что наше историческое наследие живо, что оно должно развиваться, именно так я себе это представляю», — сказал знаменитый архитектор в интервью радиостанции France Inter.

concours architecture #NotreDame voici mon projet, la reconstruction de la flèche en spots lumineux, avec une lumière centrale qui traverse le ciel pic.twitter.com/YxRK3f6NtB — Anthony SÉJOURNÉ (@anthoatana) 18 avril 2019

По словам Жан-Мишеля Вильмота, если, как в средние века, использовать дерево для восстановления каркаса крыши собора, то на это могут уйти многие годы. А президент Макрон дал только 5 лет на реконструкцию здания. Чтобы уложиться в заданные сроки, необходимо использовать новые материалы, такие как титан: «Если каркас будет из металла, то он будет весить в 2 раза меньше, чем деревянный. Его можно изготовить заранее в мастерской и смонтировать на месте. (… ) Если покрытие крыши будет из титана, то это будет гораздо легче и проще для монтажа. К тому же титан не горит. Это совершенно исключительный материал».

По информации радиостанции France Info, Жан-Мишель Вильмот намерен участвовать в международном конкурсе проектов восстановления Нотр-Дам.

Разнообразие подходов вызвано тем, что, объявляя международный конкурс, власти не уточнили цель и рамки проекта: премьер-министр Эдуар Филипп объяснил, что именно в ходе самого конкурса выяснится, «надо ли вообще восстанавливать шпиль, надо ли восстанавливать его в первоначальном виде, или надо строить новый шпиль, отвечающий современным техническим требованиям». Более того, провозгласивший конкурс президент Франции Эмманюэль Макрон высказался за то, чтобы восстановление собора стало неким «современным архитектурным жестом».

Возможность поучаствовать в международном конкурсе проектов реконструкции шпиля Собора парижской Богоматери вдохновило многих архитекторов, и понятно почему. Имя архитектора, создавшего проект, войдет в историю наравне с Виолле-ле-Дюком. Современность знает очень мало имен архитекторов, преобразивших Париж. В этом списке, пожалуй, только американский архитектор китайского происхождения Бэй Юймин, соорудивший в 1988 году пирамиду Лувра, и трое создателей Центра современного искусства имени Жоржа Помпиду (Ричард Роджерс, Ренцо Пьяно и Джанфранко Франчини), открывшегося в 1977. Да и то, их произведения до сих пор вызывают споры.