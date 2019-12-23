На западе Франции спасли производство знаменитых шарантезских тапочек

В ноябре этого года во французской Шаранте по решению суда закрылась мануфактура, где десятилетиями производили традиционные войлочные тапочки. Но по инициативе бывшего финансового директора мануфактуры производство тапок должно возобновиться в марте 2020 года, сообщает BFM TV.

Реклама Читать далее

15 ноября 2019 года Арбитражный суд Ангулема решил ликвидировать мануфактуру (La Manufacture Charentaise, LMC), объединявшую четыре последних местных ателье по производству знаменитых шарантезских тапочек. Там работали более ста человек. По данным СМИ, к этому привело резкое снижение торгового оборота, проблемы с управлением, конфликт среди руководителей и отказ от продаж в супермаркетах.

После известия о закрытии мануфактуры французы ринулись в магазины скупать к Рождеству последние традиционные тапки, сделанные в Шаранте.

Заметив ажиотаж, владельцы магазинов обратились к бывшему финансовому директору LMC Оливье Рондино с просьбой спасти традицию. Господин Рондино с бизнес-партнером собирается возобновить производство домашних тапок в Шаранте и сохранить традиционные особенности шитья — технологию «сшито-вывернуто» (cousu-retourné).

Технология «сшито-вывернуто» при пошиве шарантезских тапок

Ателье откроются в Ла-Рошфуко. 14 рабочих будут делать тапки на традиционных машинах. Эти 14 рабочих — бывшие сотрудники La Manufacture Charentaise. В год ателье будут производить около ста тысяч пар тапок.

Шарантезские тапки стали первым предметом гардероба, получившим во Франции особый статус, связанный с местом производства (Indication géographique protégée, IGP). Этот лейбл позволяет не путать сшитые вручную тапки в Шаранте с тапками, произведенными на китайских или марокканских заводах. Помимо шарантезских тапок этим статусом обладают, например, знаменитые обюссонские ковры и лиможский фарфор.

Шарантезские тапки начали делать в конце XVII века, после фортификации Рошфора, из остатков валяной шерсти, использовавшейся для пошива военных униформ. Поскольку в Шаранте была еще и развитая бумажная промышленность, сапожники включили в состав тапок бумажный войлок. Изначально эти тапки были черного цвета с войлочной стелькой и без разделения на правый и левый.

Современные шарантезские тапки (в «шотландскую клетку») начали производить только в 1907 году недалеко от Ла-Рошфуко. Их продают не только во Франции, но и по всему миру. Их иногда называют зимними эспадрильями.