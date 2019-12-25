Восстановление Нотр-Дам де Пари: когда политика спорит с архитекторами

«Пусть заткнется!» — такими словами генерал Жан-Луи Жоржелен, назначенный главным куратором восстановительных работ в Соборе Парижской Богоматери, отозвался об архитекторе Филиппе Вильневе, руководящем реставрацией. Причина столь резкой реакции — архитектор позволил себе усомниться в методах и сроках восстановления Нотр-Дам де Пари.

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Выступая 13 ноября перед членами комиссии по культуре Сената, Жан-Луи Жоржелен, бывший глава французского Генштаба, привыкший отдавать и беспрекословно исполнять приказы, пообещал выполнить данное ему президентом задание и восстановить собор за пять лет. Он даже назначил дату первой мессы «Te Deum», которую отслужат в соборе 16 апреля 2024 года, ровно пять лет спустя после катастрофы. Сразу после пожара Эмманюэль Макрон выступил с телеобращением, в котором пообещал, что реконструкция собора завершится к 2024 году, а собор станет «еще краше». Кроме этого, президент предложил использовать при реставрации новые технологии, чтобы сделать жемчужину готической архитектуры более «современной».

«К чему такая спешка?» — возмутились многие эксперты. Если мы хотим сохранить для потомков это многовековое чудо архитектуры, торопиться не надо, считают они. Но историки и архитекторы не учли политической составляющей заявлений Макрона. Во-первых, в 2024 году в Париже пройдут летние Олимпийские игры, и президенту важно показать, что столица Франции будет готова «во всей своей красе» принять иностранных туристов. Кроме этого, взяв на себя ответственность за «модернизацию» облика собора, Эмманюэль Макрон может войти в историю архитектуры Парижа наряду с президентом Франсуа Миттераном, построившим пирамиду Лувра. Для осуществления этой задачи правительство объявило о планах провести международный конкурс проектов реконструкции возведенного в XIX веке знаменитым Виолле-ле-Дюком шпиля Собора Парижской Богоматери.

Крыша собора Парижской Богоматери, лето 2019. Stephane de Sakutin/Pool via REUTERS

Однако прежде чем думать над тем, как сооружать крышу и новый шпиль, необходимо понять, что вообще останется от собора. Проводимая экспертами-реставраторами и инженерами «диагностика» еще не завершена. Вполне возможно, что часть стен может вообще рухнуть. Так считает Франсуа Шатийон, главный архитектор отдела Исторических памятников министерства культуры Франции и член городской Комиссии по защите исторического наследия Парижа.

Он перечислил несколько этапов «дореставрационной» работы в соборе. Первый заключается в снятии установленных в прошлом году строительных лесов. При пожаре эти стальные леса весом в 500 тонн расплавились и образовали жесткий каркас, который невозможно разобрать.

«Леса полностью деформировались под воздействием пожара, трубы сплавились между собой, и их невозможно разобрать. Вполне возможно, что сейчас конструкция держится по принципу игры в микадо: вынув из нее всего лишь одну палочку, можно ее полностью обрушить. Кроме этого, леса могут играть роль поддерживающей структуры для стен собора. Сняв их, можно навредить зданию», – рассказал Франсуа Шатийон в интервью газете Libération.

Перед демонтажем строительных лесов эксперты провели детальное изучение их состояния. Сопредседатель Группы по реставрации исторических памятников Франции Фредерик Летоффе советует закрепить их при помощи огромных подъемных кранов и подпилить внизу, «надеясь, что ничего не упадет при их подъеме».

Медный петух, стоявший на шпиле Нотр-Дам де Пари, уцелел. Philippe LOPEZ / AFP

Второй этап реставрации — это обследование состояния стен собора. Его надо будет делать «камень за камнем», говорит Франсуа Шатийон. И на это могут уйти месяцы, если не годы. Кроме камней, анализу подлежит связующий строительный раствор и металлические болты, скрепляющие известковый камень в отдельных местах.

«Под действием высоких температур вся конструкция сдвинулась. К этому надо добавить падение шпиля, который мог повредить стены, и использовавшуюся во время тушения пожара воду, которая могла просочиться в образовавшиеся трещины», — говорит Фредерик Летоффе. Чтобы проанализировать состояние собора, необходим не только внешний осмотр, но и настоящий химический анализ в лаборатории, поясняет он.

Следующим этапом восстановления является, собственно, сама реставрация. И начинать надо с камней. «Крыша и шпиль — это уже, скорее, вишенка на торте», — говорит Франсуа Шатийон. Сперва надо будет установить строительные леса внутри собора, а не снаружи. Именно так строили собор в Средние века.

И только затем можно устанавливать крышу и шпиль. Что касается международного конкурса и проектов, использующих новые материалы, то, по мнению Фредерика Летоффе, важно сохранить идентичность собора. «Нам крайне повезло, так как сохранились предельно точные планы собора, сделанные архитекторами Реми Фромоном и Седриком Трентесо». Более того, французское предприятие AGP создало цифровую трехмерную модель собора, при помощи которой можно возродить его вплоть до миллиметра. В такой реставрации есть свои преимущества: сохранив прежний вес, конструкция позволит стабилизировать здание. В то время как новые, даже более легкие структуры могут нарушить его равновесие.

В подтверждение этому в апреле появилось сообщение о том, что устойчивость здания сильно изменилась во время пожара. Инженер Национального центра научных исследований (CNRS) Паоло Ваннуччи считает, что если раньше собор мог выдержать ураган силой в 222 км/час, то теперь он может пострадать от ветра со скоростью более 90 км/час. Но это только гипотеза.

Как объясняют специалисты, полная экспертиза будет возможна только тогда, когда каменные стены собора высохнут снаружи и изнутри. Чтобы предохранить собор от осадков, его накрыли брезентом.

Остатки сгоревших сводов крыши внутри собора Парижской Богоматери REUTERS/Christophe Petit Tesson

Внутреннее пространство собора было очищено от обломков упавшего шпиля при помощи роботов. Такая осторожность вызвана опасностью обрушения стен и загрязненностью воздуха свинцовой пылью. Опасный для здоровья свинец еще присутствует в сооружении, так как при тушении пожара он просочился в щели каменной прокладки. Но так как последние замеры не показали превышения нормы свинца в воздухе, было решено продолжить работы.

С начала декабря парижане наблюдают, как над южной стороной Нотр-Дам де Пари постепенно растет новая металлическая конструкция: 94-х метровый кран, который должен снять леса вокруг собора. Громоздкие детали крана привозят в Париж ночью под усиленной охраной. Основание крана должно уходить глубоко под землю, чтобы обеспечить его грузоподъемность. Начало работ по снятию лесов запланировано на январь.

После снятия старых лесов, вокруг собора возведут новые, состоящие из двух не соприкасающихся между собой частей — слева и справа от собора. Они будут связаны между собой лишь переходными мостками.

На снятие лесов отведено несколько месяцев — «диагностика» состояния собора намечена лишь на вторую половину 2020 года. И только после этого будет объявлен международный конкурс на восстановление крыши и шпиля собора. Как предполагают эксперты, собственно, реконструкция начнется не раньше 2021 года.