В Нотр-Даме впервые за 200 лет не состоится рождественская служба

В Соборе Парижской Богоматери, серьезно пострадавшем от пожара в апреле этого года, впервые за 216 лет не состоится рождественская служба. Через восемь месяцев после того, как огонь разрушил крышу и шпиль Нотр-Дама, восстановительные работы там так и не начались.

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Рождественская служба в Соборе Парижской Богоматери проводилась 24 декабря более двухсот лет. Отменяли мессу лишь во времена Французской революции. «Службу тут не переносили даже во время конфликтов», — напомнили изданию Le Parisien в Нотр-Даме. Мессу в соборе проводили в том числе во время оккупации Парижа в годы Второй мировой войны.

Главную рождественскую службу в этом году проведут в церкви Сен-Жермен л’Осеруа в первом округе Парижа. В ней примет участие ректор Собора Парижской Богоматери Патрик Шове.

Через восемь месяцев после пожара Собор Парижской Богоматери до сих пор находится под угрозой. В Нотр-Даме проводятся работы по укреплению конструкции и очистке здания от свинца, из которого был частично сделан сгоревший шпиль. Из-за этого верующих не пускают на площадь перед Нотр-Дамом. В ближайшие несколько месяцев начнется демонтаж строительных лесов, которые расплавились во время пожара.

Работы по реконструкции собора власти обещают начать в 2021 году и завершить в рекордные сроки. Богослужение в Нотр-Даме запланировано на 16 апреля 2024 года, однако проект восстановления главного религиозного сооружения Парижа до сих пор не утвержден.