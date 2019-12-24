Забастовка обошлась французским железнодорожникам в 400 миллионов евро

Забастовка железнодорожников обходится французской государственной компании SNCF в 20 миллионов евро в день. Об этом во вторник, 24 декабря, рассказал газете Le Monde ее глава Жан-Пьер Фаранду. За почти три недели забастовки SNCF не смогла заработать 400 миллионов евро. Однако подводить экономические итоги протестного движения, которое может усилиться в 2020 году, еще рано, уверен топ-менеджер.

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«400 миллионов — это значительная сумма, которая сильно повлияет на экономические итоги 2019 года. Но подсчитывать потери еще рано», — отметил Жан-Пьер Фаранду.

Несмотря на призыв президента Эмманюэля Макрона объявить «рождественское перемирие», серия протестов против пенсионной реформы продолжается во всей Франции. Профсоюзы отказались прекратить бессрочную забастовку железнодорожников и сотрудников парижской транспортной компании RATP. Из-за этого общественный транспорт в столице ходит с серьезными перебоями, а в выходные почти полностью прекращает работу.

Забастовка также привела к крупным потерям для владельцев магазинов и ресторанов. По данным Ассоциации малого и среднего бизнеса, из-за непрекращающихся протестов они теряют до 200 миллионов евро в день. Профессор университета Париж-Дофин Фредерик Донан оценивает влияние забастовки в полмиллиарда евро ежедневно.

В парижских оперных театрах, сотрудники которых также протестуют против отмены их специального пенсионного режима, за три недели отменили несколько десятков выступлений. Экономические потери в государственном учреждении оценили в восемь миллионов евро.

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