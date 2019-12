«Поезд – лучший подарок к Рождеству»: песня француженки набирает популярность в соцсетях

На Рождество парижане останутся без метро: будут закрыты 14 линий в среду, 25 декабря, на 21-й день после начала бессрочной забастовки. Между тем, во французских соцсетях набирает популярность песня в исполнении молодой певицы Монтеа. «Все, что я хочу на Рождество – это, чтобы ходили поезда», – поет она.

25 декабря, когда во Франции отмечают католическое Рождество, в столице будут закрыты все линии метро, почти не будут ходить пригородные поезда и автобусы. Из поездов дальнего следования в этот день будут ходить, в среднем, лишь один из шести. Такую информацию опубликовали компании RATP и SNCF в рождественский сочельник.

Поэтому в соцсетях французы вместо поздравлений пересылают друг другу шуточную песню, записанную молодой певицей Монтеа, которая живет в Иль-де-Франс. Она использовала музыку известной песни «All I want for Christmas is you» (которую исполняет Мэрайя Кэри), переделав слова.

«У меня нет денег на такси, я сижу дома одна, подарите мне несколько поездов, пока я не сошла с ума», – говорится в песне.

Запостив видео в Twitter пять дней назад, молодая француженка получила кучу лайков и удостоилась приглашения на новостной телеканал LCI. «Я сидела дома, не могла поехать на работу из-за забастовки, и решила написать песню. Я не ожидала, что она станет такой популярной», – рассказала она журналистам.