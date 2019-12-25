«Культура в опасности»: балерины станцевали у Оперы Гарнье в знак протеста против пенсионной реформы

Балерины исполнили отрывок из балета Петра Чайковского «Лебединое озеро» на ступенях Оперы Гарнье в Париже в знак протеста против реформы пенсионной системы. Согласно планам правительства, танцовщицы Парижской оперы потеряют исключительное право выходить на пенсию в 42 года, которое они получили еще при Людовике XIV.

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40 балерин, бастующих уже больше двух недель, танцевали в сопровождении симфонического оркестра. На здании Оперы Гарнье вывесили плакаты «Культура в опасности». Посмотреть на импровизированное выступление собрались десятки человек.

«Хотя мы и бастуем, 24 декабря нам захотелось подарить зрителям бесценный момент, — рассказала журналистам танцовщица Александра Карниато. — Несмотря на очень холодную погоду, девочки приняли вызов, а музыканты сыграли для них».

«Если вы хотите видеть красивых танцовщиц и танцоров на сцене, то мы не можем продолжать работать до 64 лет. Это невозможно», — возмутилась Карниато. Балерина рассказала, что поступила в танцевальную школу в возрасте 8 лет, и ежедневно занималась по пять часов.

Сейчас балерины Парижской национальной оперы могут выйти на пенсию в 42 года. Это право они получили благодаря специальному пенсионному режиму, созданному в 1698 году при Людовике XIV. Такие привилегии артисты объясняют высоким риском травм и тяжелыми условиями труда.

В знак протеста против пенсионной реформы сотрудники Национальной Парижской оперы, которая включает в себя Оперу Гарнье и Оперу Бастилии, объявили забастовку в начале декабря. Из-за этого 45 выступлений пришлось отменить. Упущенная выгода оперных театров достигла восьми миллионов евро.

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