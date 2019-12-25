Машинисты парижского метро взяли рекордное число больничных во время забастовки
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Число больничных, взятых работниками компании RATP, которая обслуживает столичный транспорт, резко возросло во время забастовки. Об этом агентству France-Presse сообщила дирекция компании.
По данным дирекции, во время первой недели забастовки количество больничных у машинистов столичного метро возросло в три раза по сравнению с тем же периодом прошлого года. Во время второй недели забастовки – в четыре раза. На столько же возросло число больничных у водителей пригородных поездов, сообщила дирекция RATP 24 декабря. Максимальное на этот год количество больничных приходится на 19 декабря – день всеобщей манифестации протеста против пенсионной реформы.
По информации газеты Le Parisien, количество больничных у водителей парижских автобусов также возросло от двух до трех раз. Газета отмечает, что в связи с этим отдел кадров компании начал проверки болеющих сотрудников. Кроме этого, издание объясняет рост числа болеющих сотрудников стрессом, вызванным забастовкой.
Французская компания железных дорог SNCF отказалось давать информацию о больничных своих сотрудников, отмечает агентство France-Presse.
Всеобщая бессрочная забастовка во Франции началась 5 декабря.
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