Машинисты парижского метро взяли рекордное число больничных во время забастовки

Число больничных, взятых работниками компании RATP, которая обслуживает столичный транспорт, резко возросло во время забастовки. Об этом агентству France-Presse сообщила дирекция компании.

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По данным дирекции, во время первой недели забастовки количество больничных у машинистов столичного метро возросло в три раза по сравнению с тем же периодом прошлого года. Во время второй недели забастовки – в четыре раза. На столько же возросло число больничных у водителей пригородных поездов, сообщила дирекция RATP 24 декабря. Максимальное на этот год количество больничных приходится на 19 декабря – день всеобщей манифестации протеста против пенсионной реформы.

По информации газеты Le Parisien, количество больничных у водителей парижских автобусов также возросло от двух до трех раз. Газета отмечает, что в связи с этим отдел кадров компании начал проверки болеющих сотрудников. Кроме этого, издание объясняет рост числа болеющих сотрудников стрессом, вызванным забастовкой.

Французская компания железных дорог SNCF отказалось давать информацию о больничных своих сотрудников, отмечает агентство France-Presse.

Всеобщая бессрочная забастовка во Франции началась 5 декабря.