Франция выкупит картину Чимабуэ, случайно найденную на кухне, за €24 млн

Власти Франции объявили случайно найденную на кухне картину флорентийского художника Чимабуэ «Осмеяние Христа» «национальным достоянием» и запретило ее вывоз из страны на 30 месяцев. Теперь министерство культуры должно найти средства и выкупить произведение за 24 миллиона евро — именно по этой стоимости шедевр Чимабуэ продали на аукционе чилийской паре коллекционеров.

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Картина Чимабуэ «Осмеяние Христа», написанную в XIII веке, обнаружили в частном доме в Компенье на севере Франции в середине 2019 года. Произведение размером 25 на 20 сантиметров висело над кухонной плитой у пожилой женщины, которая была уверена, что это лишь старая русская икона, потемневшая от времени.

В аукционном доме картину оценили в шесть миллионов евро. Однако во время продажи за работу флорентийского живописца боролись ведущие музеи мира, и ее стоимость выросла до 24 миллионов. Как сообщает агентство France-Presse, произведение досталось паре чилийских коллекционеров, проживающих в США. Они специализируются на итальянском Ренессансе.

«Осмеяние Христа» — одна из 11 картин кисти Чимабуэ, написанная по дереву. Как пишет The Art Newspaper, произведения флорентийского мастера несколько десятилетий не выставляли на аукционы. Поэтому власти Франции пожелали, чтобы редкий шедевр Чимабуэ не покинул территорию страны и был выставлен рядом с его же четырехметровой картиной «Маэста» в Лувре.

После аукциона министерство культуры Франции отказалось выдать разрешение на экспорт картины. Теперь у властей есть 30 месяцев на то, чтобы найти средства и выкупить произведение у наследников женщины, нашедшей «Осмеяние Христа»: сама она умерла вскоре после аукциона. Как пишет AFP, государство может прийти к компромиссу с ее родственниками, которым теперь нужно выплатить налог на наследство в размере девяти миллионов евро.