Во Франции 1 января вступит в силу запрет на одноразовую пластиковую посуду

С 1 января во Франции вступает в силу запрет на одноразовую пластиковую посуду. Соответствующее постановление правительства было опубликовано в пятницу, 27 декабря, в Официальной газете.

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Запретить пластиковую продукцию одноразового использования во Франции решили еще в 2016 году. Однако против этой меры выступила ассоциация европейских производителей упаковки Pack2Go Europe, посчитав, что запрет нарушает правовые нормы ЕС. В 2018 году проект директивы о запрете ряда одноразовых пластиковых предметов утвердил Европейский парламент.

Согласно закону, 1 января вступает запрет на продажу пластиковых тарелок, стаканчиков и ватных палочек. Торговые сети должны избавиться от своих запасов в течение шести месяцев после вступления закона в силу. В течение последующих двух лет запрет вступит также на остальную одноразовую пластиковую посуду: трубочки, столовые приборы, палочки для размешивания.

Для отдельных изделий было сделано исключение. Пластиковая продукция, содержащая не менее 50% экологических материалов, будет запрещена только с 3 июля 2021 года. Такую же отсрочку на отказ от пластиковой посуды получили больницы, тюрьмы, авиа- ж/д и водные перевозчики.