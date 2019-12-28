Бастующие балерины добились уступок от правительства Франции

По всей видимости, бастующим балеринам удалось добиться уступок от правительства в вопросе о пенсионной реформе. Французским СМИ стало известно, что 23 декабря министр культуры Франк Ристер и госсекретарь по вопросу пенсионной реформы Лоран Петрашевски направили письмо на имя генерального директора Парижской оперы Стефана Лисснера.

Реклама Читать далее

В письме правительство обещает применить к корпусу балета так называемую «дедушкину оговорку», то есть соблюдение принципа неухудшения коммерческих условий контракта в период его исполнения.

Согласно сведениям L’Echo, новый пенсионный режим будет распространяться только на танцоров, принятых в труппу после 2022 года — то есть будет применяться не ранее 2040 года. Определенные уступки обещаны также и другим категориям персонала. Хотя под действие реформы подпадают все французы, родившиеся после 1975 года, в парижской Гранд-Опера этот возраст будет отодвинут на 3–5 лет. Кроме того, правительство пообещало театру учесть «трудности профессии».

В любом случае, парижские зрители не увидят на сцене шестидесятилетних «лебедей»: правительство пообещало создать систему перепрофилирования танцоров, которые справедливо отмечают, что в этом возрасте они вряд ли смогут танцевать с достаточным техническим совершенством.

Напомним, что в настоящее время танцоры парижской Гранд-Опера (Palais Garnier и Opéra Bastille) уходят на пенсию в возрасте 42 лет. Особый режим датируется 1698 годом и был принят при Людовике XIV.

Другое письмо было направлено директору Комеди-Франсез — еще одного легендарного французского театра. По закону от 1914 года члены труппы и технические работники Комеди-Франсез также имели право на особый пенсионный режим. В письме директору Комеди-Франсез правительство также объявило о своей готовности провести дополнительные консультации по вопросу о пенсионной реформе.

Несмотря на то, что пенсии, которые получают балерины и персонал театра, невелики, вопрос о проведении реформы стоит достаточно остро: в пенсионном фонде Комеди-Франсез в 2019 году было зарегистрировано 426 бенефициаров на 350 активных работников, а в Гранд-Опера — 2067 пенсионеров при общем штате в 1955 человек.

Пока что, несмотря на объявленные уступки, забастовка в Гранд-Опера продолжается. Стефан Лисснер, срок полномочий которого истекает в середине 2021 года, бьет тревогу. «С отменой всех выступлений с 5 декабря мы рискуем потерять не менее двенадцати миллионов евро. Уже сейчас расходы, которые мы предусматривали на 2020–21 гг., должны быть пересмотрены в сторону понижения», — заявил он.