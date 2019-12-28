Газета французской компартии L’Humanité будет продолжать издаваться

Одна из старейших французских газет L’Humanité, основанная Жаном Жоресом в 1904 году, будет продолжать издаваться. Об этом объявил главный редактор издания Патрик Ле Иарик.

Реклама Читать далее

Напомним, что 7 февраля 2019 года по решению суда Бобиньи газета L’Humanité была признана неплатежеспособной, но ее деятельность была сохранена под судебным надзором. Убытки газеты в 2018 году оценивались суммой в полтора миллиона евро.

В пятницу, 27 декабря, коммерческий суд Бобиньи принял решение о продолжении деятельности газеты. «L’Humanité прошла тяжелый период, и вновь смотрит в будущее с надеждой», — заявил Патрик Ле Иарик.

Помимо сокращения рабочих мест (40 из 157), которое, в основном, коснулось журналистов, старейшая коммунистическая газета Франции провела крупную кампанию по сбору пожертвований и подписке. Эта кампания позволила собрать более четырех миллионов евро.

Кроме того, по словам Патрика Ле Иарика, «суд также отметил беспрецедентный масштаб усилий частных и государственных кредиторов газеты, которые отказались от погашения 75% долга».

L’Humanité обязалась больше не влезать в долги и ежеквартально предъявлять свои счета специально назначенным для этого комиссарам полиции. В следующем году газета планирует вдвое увеличить свой уставный капитал и создает благотворительный фонд, работу которого будет осуществлять «клуб друзей-акционеров» L’Humanité.

L’Humanité также намерена расширить свою аудиторию. Для этого, в частности, она предлагает своим подписчикам сделать бесплатный подарок знакомым молодым людям в виде подписки на интернет-версию газеты.