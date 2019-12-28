Лидер «желтых жилетов» Жером Родригес вновь получил ранение в глаз

Жером Родригес во время манифестации в Париже 28 декабря 2019 г.

В субботу, 28 января, во Франции прошли очередные манифестации против пенсионной реформы. По сообщению Franceinfo, во время манифестации в Париже один из лидеров «желтых жилетов» Жером Родригес получил легкое ранение в глаз.

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Напомним, что Жером Родригес уже получил серьезное ранение в правый глаз во время манифестации «желтых жилетов» в январе 2019 года. На этот раз, по словам потерпевшего, удар в тот же глаз он получил полицейским щитом во время распыления слезоточивого газа.

Инцидент произошел в районе Северного вокзала около 14 часов. Полиция подтвердила применение слезоточивого газа, но отрицает любое другое применение силы.

После оказания медицинской помощи Жером Родригес вновь присоединился к колонне манифестантов.