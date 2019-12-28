Начнутся ли во Франции перебои с бензином?

Фотография сделана на бензозаправочной станции в Марселе сразу после того, как к забастовке присоединились работники нефтеперерабатывающего завода Lavéra.

В субботу, 28 декабря, приложение Essence&Co, которое базируется на интернет-сообщениях пользователей в реальном времени, показало, что 109 бензозаправочных станций в стране были закрыты полностью и 377 испытывали трудности с отдельными видами бензина и дизельного топлива. Пока сильнее всего от перебоев со снабжением пострадали автомобилисты Иль-де-Франс и Лазурного берега.

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Накануне официальное коммюнике Министерства экологии, устойчивого развития и транспорта Франции утверждало, что лишь 2% из имеющихся в стране 11 тысяч бензозаправочных станций испытывают трудности со снабжением. По мнению министерства, проблемы создают сами автомобилисты, запасаясь впрок. Тогда же компания Total заявляла, что трудности с поставками испытывают лишь 10% ее станций в регионе Прованс-Лазурный берег и 4% станций в Иль-де-Франс.

Во Франции работают восемь нефтеперерабатывающих заводов. По заявлению крупнейшего французского профсоюза CGT, в настоящее время к забастовке против пенсионной реформы присоединились три из них: Lavéra и La Mède в департаменте Бюш-дю-Рон и Grandspuits в департаменте Сена-и-Марна. Работники Grandspuits и Lavéra предусматривают полную остановку производства топлива. В случае, если это произойдет, Франция недосчитается 50% горючего.

Напомним, что неделю назад профсоюз CGT предупреждал, что дефицита бензина и дизеля во Франции избежать не удастся, так как в крупных портовых городах, где швартуются танкеры с нефтью, рабочие также объявили забастовку.