Французы собрали более миллиона евро в помощь бастующим

Во Франции уже четвертую неделю продолжается забастовка против пенсионной реформы. Несмотря на заявления правительства, что число забастовщиков с каждым днем снижается, общественный транспорт остается по-прежнему наполовину парализованным. Профсоюзы, тем временем, намерены продолжать акцию протеста и призывают французов скидываться в помощь бастующим.

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Французский оператор железных дорог (SNCF) отметил на ближайшие выходные 40% скоростных поездов TGV, 80% пригородных электричек и 60% региональных экспрессов. Во французской столице в нормальном режиме работают только две из 16 линий метрополитена. Профсоюзы заявляют, что забастовка продлится минимум до 7 января, число, на которое назначены переговоры с правительством.

Три недели забастовки дорого обошлись не только бизнесу, из-за упущенной выгоды и вынужденных отмен поездов и задержек авиарейсов, но также пассажирам, вынужденным искать альтернативные виды транспорта, чтобы добраться на работу или на рождественские каникулы к семье, а прежде всего, самим бастующим, не получившим за дни забастовки зарплату.

С призывом поучаствовать в сборе средств в помощь бастующим выступили известные ученые, писатели и представители культуры. 26 декабря в Info’com CGT — один из профсоюзов Всеобщей конфедерации труда — заявили, что собрали миллион евро в помощь забастовщикам. По данным Le Monde, более 15 тысяч человек внесли пожертвования на онлайн-кошельки и счета профсоюзных организаций в помощь бастующим. Средняя сумма пожертвований составляет 67 евро.

Забастовка против пенсионной реформы началась во Франции 5 декабря. Недовольство французов вызвано планами правительства создать «универсальную пенсионную систему», отменив 42 льготных режима выхода на пенсию, а также ввести систему пенсионных «балов», которые будут накапливать работники за каждый евро пенсионных отчислений от зарплаты. Больше всего противников реформы оказалось среди железнодорожников, которые сейчас имеют право раньше выходить на пенсию.