Экологи назвали «карикатурой» новый французский декрет о применении пестицидов

В воскресенье, 29 декабря, в Journal Officiel опубликован декрет об использовании пестицидов, устанавливающий так называемый «периметр безопасности» вокруг жилых домов. Давно ожидаемый закон вступает в силу с 1 января 2020 года. Экологическая организация Agir pour l’Environnement уже выпустила коммюнике, в котором назвала этот декрет «фарсом» и пообещала опротестовать его в судебном порядке.

Реклама Читать далее

Декрет устанавливает «периметры безопасности» между зоной распыления пестицидов и жилыми домами в соответствии с рекомендациями Французского агентства санитарной безопасности (Anses): пять метров для овощей и зерновых, десять — для фруктовых садов и виноградников. Для использования признанных наиболее опасными средств (которые составляют менее 0,3%) устанавливается расстояние в 20 метров. Обязательное расстояние от 5 до 10 метров между зонами обработки пестицидами и жильем соответствует общеевропейским стандартам.

Порядок применения глифосфатов, вокруг которых разгорелись особенно жаркие споры, в закон не вошел, несмотря на то, что многие мэры деревень уже пытались запретить их применение своей властью.

«Указ представляет собой карикатуру, которая лишь подтверждает влияние профсоюза FNSEA и пестицидного лобби», — говорится в заявлении организации Agir pour l’Environnement, которая сравнивает влияние этих периметров на защиту населения с «влиянием французской границы на чернобыльское облако».

Вопрос о применении пестицидов давно является полем жаркой борьбы между экологами и крупными сельскохозяйственными профсоюзами: экологи и местные жители считают, что периметр в 5–10 метров — это слишком мало, а сельскохозяйственные профсоюзы полагают, что слишком много.