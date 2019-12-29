25 дней забастовки: французские транспортники идут на рекорд

На 25-й день забастовки против пенсионной реформы в воскресенье, 29 декабря, во Франции по-прежнему значительно осложнено железнодорожное движение и работа парижского общественного транспорта. Правительство и профсоюзы обменялись новыми обвинениями. Президент Эмманюэль Макрон готовит свое новогоднее обращение, которое второй год подряд прозвучит на фоне острого социального кризиса в стране.

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В предновогодние выходные французские железнодорожники и работники столичного транспорта продолжили забастовку, которая может стать самой долгой в новейшей истории страны. Национальная железнодорожная компания SNCF сообщила, что в это воскресенье движение скоростных поездов TGV обеспечено лишь на 60%. На региональных линиях курсирует всего 40% экспрессов. Движение пригородных поездов в Париже обеспечено лишь на 20%.

В самой французской столице полностью остановлено движения на 13 линиях метро из 16-ти. По-прежнему нормально работают лишь две автоматические линии (с поездами без машинистов).

Компания-оператор парижского общественного транспорта RATP сообщила о «существенном улучшении» ситуации в понедельник. 30 января движение частично восстановится на 11 линиях метрополитена. На наиболее востребованных линиях пригородных поездов RER — линиях A и B — движение будет обеспечен наполовину между 6.30 утра и 20 часами вечера.

Нынешняя забастовка транспортников уже продолжается дольше знаменитой стачки 1995 года, когда движение на железных дорогах и в столице остановилось на 22 дня — тоже в знак протеста против пенсионной реформы. Реформа была отменена, а тогдашний премьер-министр Ален Жюппе ушел в отставку.

Теперь французские транспортники близки к тому, чтобы побить рекорд 1986-1987 годов, когда их забастовка продолжалась 28 дней — и не прервалась на период рождественских и новогодних праздников.

Перед Рождеством президент Эмманюэль Макрон безуспешно призвал транспортников приостановить стачку на период праздников и традиционных каникул. С тех пор глава государства больше не высказывался по проблеме пенсионной реформы.

Вечером 31 декабря президент выступит с традиционным новогодним обращением к французам. Второй год подряд поздравлять соотечественников Эмманюэлю Макрону придется на фоне острейшего социального конфликта в стране. Год назад обращение прозвучало в разгар движения «желтых жилетов», которое началось 17 ноября.

В воскресенье правительство Франции и профсоюзы обменялись новыми взаимными обвинениями. Госсекретарь по делам транспорта Жан-Батист Джеббари в интервью еженедельнику Le Journal du dimanche (JDD) обвинил забастовщиков в «запугивании» и «давлении» на коллег, которые продолжают работу и не участвуют в движении протеста.

Глава Всеобщей конфедерации труда (ВКТ/CGT) Филипп Мартинез в интервью тому же изданию обвинил правительство в нежелании вести диалог. Глава одного из крупнейших профсоюзов страны напомнил об отмене запланированных ранее на первые числа января переговоров по пенсионной реформе. Консультации правительство намерено продолжить лишь 7 января. Мартинез заявил Le Journal du dimanche (JDD): «На самом деле, именно правительство несет ответственность за бардак» на транспорте.

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Забастовка против пенсионной реформы началась во Франции 5 декабря. Недовольство вызвано планами президента Эмманюэля Макрона и правительства по созданию во Франции «универсальной пенсионной систему» в 2025 году.

Единая система придет на смену сложной структуре из 42 отдельных пенсионных режимов. Реформа предполагает новые правила начисления пенсий — по системе накопительных пенсионных баллов за каждый евро пенсионных отчислений от зарплаты.

Сохранив пенсионный возраст 62 года (право выхода на пенсию), власти предлагают установить т.н. «возраст равновесия» для сохранения финансового равновесия пенсионной системы (ликвидации ее дефицита). Уходящие на заслуженный отдых раньше получат пенсию с вычетами. Проработавших дольше «возраста равновесия», наоборот, ждет прибавка к пенсии. В 2025 году «возраст равновесия» предлагается установить на уровне 64 лет. В дальнейшем он может повышаться при увеличении продолжительности жизни.

Больше всего противников реформы — среди железнодорожников и работников парижского транспорта, которые сейчас имеют право раньше выходить на пенсию.