Во Франции разгорелся педофильский скандал вокруг писателя русского происхождения Габриэля Мацнева

Во Франции разгорелся скандал в связи со скорым выходом книги «Согласие» (Consentement) 47-летней издательницы Ванессы Спрингоры (Vanessa Springora). В этой книге она рассказывает о своих отношениях с писателем Габриэлем Мацневым (Gabriel Matzneff) в 1980-х. Тогда ей было 14 лет, Мацневу — 50.

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Французский писатель Габриэль Мацнев, родившийся в семье эмигрантов из Российской империи, никогда не скрывал своего влечения к подросткам. Многие французы, узнавшие об этом впервые, испытали шок. Другие же знали об этом давно, но не видели ничего предосудительного в поведении писателя.

Свои отношения с подростками Мацнев описал в своих многочисленных дневниках и, например, в эссе 1974 года «Младше шестнадцати» (Les Moins de seize ans). В этом эссе Мацнев пишет следующее: «Когда ты держал в руках, целовал, ласкал, владел 13-летним мальчиком, 15-летней девочкой, все остальное кажется пресным, тяжелым, безвкусным».

В 2013 году Габриэль Мацнев получил престижную литературную премию Ренодо за эссе. В связи с этим ассоциация в защиту детей La Mouette опубликовала петицию за то, чтобы отозвать премию, но это ни к чему не привело.

Столкновение двух эпох

Французская пресса называет нынешний скандал столкновением двух эпох. Интервью с Мацневым 30-летней давности в последние несколько дней набрало в сети сотни тысяч просмотров. 54-летнего Мацнева в 1990 году пригласили в знаменитую литературную программу Apostrophes. Ведущий в шутливо-игривой форме спрашивает писателя про его сексуальное влечение к школьницам. Мацнев рассказывает, что предпочитает «очень молодых девушек», которые «еще не очерствели» и проявляют доброту, в отличие от «истеричных» и «сумасшедших» женщин, у которых были другие мужчины.

Gabriel Matzneff n'a jamais caché ses attirances pour les adolescentes, comme sur le plateau d' "Apostrophes", en 1990. Vanessa Springora publie un livre, "Le consentement", dans lequel elle décrit l'emprise qu'il a exercé sur elle dans les années 80 quand elle était mineure. pic.twitter.com/T2l2xyEsmC — Ina.fr (@Inafr_officiel) 26 décembre 2019

Единственная гостья программы, выразившая возмущение, — канадская писательница Дениз Бомбардье. Она заметила, что во Франции литература и статус писателя служит алиби для такого рода признаний. «Старики завлекают детей конфетами. Господин Мацнев завлекает их своей репутацией», — сказала канадская писательница, подчеркнув, что такого рода отношения между взрослыми и детьми являются «злоупотреблением властью».

Дениз Бомбардье рассказала, что после той телепрограммы французские СМИ ее критиковали и высмеивали. Зато Габриэль Мацнев получил поддержку французских интеллектуальных и медийных кругов, которые отстаивали сексуальную свободу в духе знаменитого слогана мая 1968 года «запрещено запрещать».

В ту эпоху сексуальное раскрепощение порой граничило с оправданием педофилии. В газете Le Monde 26 января 1977 года вышло открытое письмо Мацнева, в котором он высказывает поддержку трем мужчинам, осужденным за сексуальные отношения с детьми 12 и 13 лет. Под этим письмом подписались среди прочих Луи Арагон, Ролан Барт, Симона де Бовуар, Андре Глюксманн, Жан-Поль Сартр, Жак Ланг.

Сегодня французские деятели культуры высказываются об этом деле по-разному. Министр культуры Франк Ристер выразил поддержку жертвам, добавив, что статус писателя не является «гарантией безнаказанности». Писатель Патрик Бессон отметил, что речь идет «не о возвращении к морализаторству, а о возвращении к здравому смыслу».

Но есть и те, кто поддерживают Мацнева и говорят о цензуре. Писатель Фредерик Бегбедер считает, что сейчас «начнется такой же суд, как над Романом Полански», а «вся литературная среда испытывает страх». В поддержку Мацнева в прошлом году выступил эссеист крайне правых взглядов Ален Сораль.

Тройное насилие

Книга «Согласие» стала первым публичным откровением одной из бывших спутниц Габриэля Мацнева. Ванесса Спрингора рассказывает об отношениях с 50-летним писателем и о разрушительном влиянии, которое продолжалось и после их завершения. «Как если бы его присутствие в моей жизни не достаточно меня опустошило, он это документировал, искажал, регистрировал и навсегда закреплял свои злодеяния», — пишет Ванесса Спрингора. Она говорит о тройном насилии: сексуальном, литературном и психическом.

Габриэль Мацнев никогда не представал перед судом. Что касается возможности его судебного преследования по этому эпизоду, то это невозможно, так как истек срок давности. Не исключено, что это дело станет поводом для законодательного установления «возраста осознанного согласия» на секс несовершеннолетнего со взрослым. Французское правительство недавно рассматривало такую меру, но она не была принята.

Сегодня Габриэлю Мацневу 83 года. Он придерживается реакционных взглядов. Несколько недель назад он был гостем программы Interdit d’interdire («Запрещено запрещать») на телеканале RT, в которой раскритиковал «идиотский моральный порядок, пришедший из американских пуританских сект». Он также подчеркнул, что является православным верующим. «Православная и католическая церковь прощают грешников, протестанты в гораздо большей степени морализаторы, тогда как мораль не имеет ничего общего с христианством», — заявил Мацнев. В 1964 году Габриэль Мацнев участвовал в создании Координационного комитета православной молодежи.

Мацнев также пишет колонки для сайта издания Le Point, которое не собирается отказываться от сотрудничества с ним. Главный редактор Le Point Этьен Жернель напоминает, что писатель никогда не был судим.