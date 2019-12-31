Чем запомнится 2019 год во Франции

Французские экологи с перевернутыми портретами президента Макрона на акции в защиту Парижского соглашения по климату. 8/12/2019.

Итоги непростого для Франции года и его знаковые события, которые потрясли французов и вошли в историю, — в обзоре RFI.

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Пенсионная реформа и рекордная забастовка

2019 год завершился во Франции масштабной забастовкой против пенсионной реформы президента Эмманюэля Макрона. С 5 декабря в стране продолжают стачку железнодорожники и работники общественного транспорта Парижа. Забастовка транспортников стала самой продолжительной за последние три десятилетия (побив рекорд 1995 года, когда движение в стране было парализовано на 22 дня).

Закрытая из-за забастовки станция парижского метро REUTERS/Benoit Tessier

Реформа предполагает переход с 2025 года к единой для всех «универсальной» пенсионной системе от сложной системы из 42 отдельных режимов. В основе новой системы — единый принцип начисления пенсий по системе накопительных баллов за каждый евро пенсионных отчислений.

Реформа должна стимулировать французов работать дольше. Сохраняя пенсионный возраст 62 года (право выхода на пенсию), власти предлагают ввести т.н. «возраст равновесия» — для сохранения финансового равновесия пенсионной системы и ликвидации в ней дефицита. В 2025 году «возраст равновесия» предлагается установить на уровне 64 лет. Впоследствии он может быть увеличен (при росте продолжительности жизни). Ушедшие на заслуженный отдых до 64 лет получат неполную пенсию, проработавших дольше, наоборот, ждет прибавка к пенсии.

Больше всего противников реформы — среди железнодорожников и работников парижского транспорта, которые сейчас имеют право раньше выходить на пенсию.

Манифестация против пенсионной реформы в Париже 10 декабря 2019. Bertrand GUAY / AFP

Второй год подряд новогоднее обращение президента Эмманюэля Макрона прозвучит 31 декабря на фоне острейшего социального кризиса в стране. В прошлый раз президент поздравлял французов в разгар кризиса «желтых жилетов».

«Желтые жилеты» — годовщина протеста

Протестное движение «желтых жилетов» 17 ноября отметило годовщину своего существования. Участники стихийного социального протеста продолжали каждую субботу проводить уличные акции против политики властей. С начала года движение становилось все менее массовым, но не затухало.

Акция "желтых жилетов" в Париже 30/03/2019. REUTERS/Charles Platiau

В ответ на протест в первые три месяца 2019 года в стране проходили общенациональные дебаты по самым острым экономическим и социальным проблемам. Инициатор этого беспрецедентного диалога власти и общества, президент Эмманюэль Макрон, лично участвовал в многочасовых встречах с согражданами.

Итогом дебатов стали объявленные в апреле финансовые меры на сумму 17 млрд евро (в том числе снижение налогов на 5 млрд). В беспорядках, которыми сопровождались «субботники» «желтых жилетов», ранения и травмы получили 2 500 манифестантов и 1 800 полицейских.

Нотр-Дам де Пари в огне

Вечером 15 апреля в Соборе Парижской Богоматери случился пожар. В течение 15 часов пожарные боролись с огнем, который уничтожил крышу и шпиль, но Нотр-Дам де Пари спасли от разрушения. Президент Макрон пообещал, что собор будет полностью восстановлен в течение 5 лет.

. ©REUTERS/Benoit Tessier

Сумма пожертвований, уже перечисленных или обещанных на реставрацию приблизилась к 1 миллиарду евро. Идет подготовка к крайне сложной операции по разбору расплавленных огнем строительных лесов на крыше собора: эта масса металла угрожает стабильности здания, которое восемь месяцев спустя по-прежнему находится в критическом состоянии.

Новый успех Марин Ле Пен на выборах

На выборах в Европейский парламент 26 мая первое место заняло крайне правое «Национальное объединение» (бывший Национальный фронт), набрав 23% голосов избирателей. Партия Марин Ле Пен повторила свой успех пятилетней давности: европейские выборы 2014 года стали для Нацфронта первым национальным голосованием, в котором он занял первое место, получив почти 25% голосов.

Правящая партия Макрона «Вперед, Республика!» (La République en Marche) на майских выборах заняла второе место — 22%. Главным сюрпризом плебисцита стал прорыв «зеленых», занявших третье место с 13%.

Аномальная летняя жара

Во Франции побиты рекорды летних температур: в конце июня, а затем и июля аномальная жара держалась в общей сложности 18 дней.

28 июня на юге Франции, в местечке Верарг, установлен абсолютный рекорд — 46ºС! В Париже столбик термометра преодолел отметку 42,5 градуса (средняя июльская температура в Багдаде). По данным министерства здравоохранения, жара стала причиной преждевременной смерти почти 1 500 человек.

Парижане спасаются от жары 25 июля 2019. REUTERS/Pascal Rossignol

Во Франции вспоминали лето 2003 года, когда аномальная жара продержалась две недели и привела к преждевременной смерти 15 000 человек.

Франция простилась с Жаком Шираком

26 сентября в возрасте 86 лет ушел из жизни бывший французский президент Жак Ширак. Он возглавлял Францию 11 лет (1995-2007) и, согласно опросам, стал в последние годы самым популярным президентом Пятой республики. На прощании с Жаком Шираком в церкви Сен-Сюльпис побывали 2000 человек, в том числе многие мировые лидеры нынешние (Владимир Путин) и бывшие (Билл Клинтон).

Народное прощание с Жаком Шираком 27 сентября 2019. REUTERS/Eric Gaillard

Гражданская панихида во Дворце инвалидов стала поистине всенародным прощанием.

Теракт в префектуре полиции Парижа

3 октября в префектуре полиции Парижа совершен теракт: сотрудник департамента полицейской разведки зверски убил четверых коллег. 45-летний IT-специалист Микаэль Арпон совершил убийства всего за 7 минут, после чего был застрелен полицейским-стажером. Следствие установило связь убийцы с радикальным исламом. Арпон проработал в префектуре более 15 лет и имел доступ к секретным данным. С 2012 года в 18 исламистских терактах во Франции погибло 263 человека.

8 месяцев забастовки «скорой помощи»

С марта по ноябрь во французских больницах продолжалось забастовочное движение работников отделений «скорой помощи». Медработники выступали против невыносимых условий труда и нехватки финансирования. За последние 20 лет число пациентов «скорой» в стране увеличилось вдвое. При этом количество коек в отделениях неотложной помощи за это же время сократилось на 100 тысяч. В 2017 году службы неотложки приняли рекордные 21 миллион 400 тысяч пациентов.

Бастующие работники скорой помощи на манифестации в Париже 11 сентября 2019. REUTERS/Charles Platiau

Стремясь погасить кризис, правительство представило план чрезвычайных мер на сумму 1,5 млрд евро, а также согласилось «списать» треть долга государственных больниц (10 млрд).

Стихийные бедствия

Ноябрь 2019 года стал серьезным испытанием для жителей юга Франции. 11 числа в департаменте Ардеш произошло сильнейшее за последние 16 лет землетрясение: подземный толчок магнитудой 5,4 балла привел к серьезным разрушениям, четыре человека пострадали.

С 22 ноября по 1 декабря на департаменты Лазурного берега обрушились сильнейшие ливни. В ходе паводков погибли в общей сложности 12 человек.

План борьбы с семейным насилием

23 ноября во Франции прошли массовые манифестации против насилия над женщинами. В Париже на улицу вышло 49 000 человек. Два дня спустя — в Международный день борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин — правительство объявило план борьбы с «домашним насилием», от которого женщина погибает во Франции каждые три дня. В плане правительства — 40 «шоковых» мер: реформа законодательства, новые уголовные статьи для насильников, усиление полномочий и методов работы полиции, а также меры защиты и помощи жертвам.