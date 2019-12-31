Макрон поздравил французов с Новым годом и пенсионной реформой

«Пенсионная реформа будет доведена до конца», а правительству поручено «найти скорейший компромисс» с профсоюзами по спорным вопросам. В новогоднем обращении президент Франции Эмманюэль Макрон подтвердил решимость реформировать страну, заявив о готовности к диалогу на фоне национальной забастовки, которая грозит стать самой продолжительной во Франции за последние 30 лет. В этот вторник, 31 декабря, новогоднее телеобращение президента прозвучало во Франции уже в 60-й раз с того момента, как эту традицию ввел Шарль де Голль. Что сказал согражданам Эмманюэль Макрон и как поздравления с Новым годом могут войти в историю — в материале RFI.

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«Француженки и французы, мои дорогие соотечественники», — эти словами уже 60 лет подряд французские президенты начинают свои новогодние обращения к согражданам. По традиции, заложенной первым президентом Пятой республики Шарлем де Голлем, Эмманюэль Макрон начал свою речь со слов о солидарности и братстве, общих ценностях и способности французов вместе преодолевать трудности и испытания. Как и каждый год, президент напомнил о бедных, одиноких, обездоленных и бездомных, встречающих новый год в трудной жизненной ситуации. Макрон традиционно поблагодарил тех, кто вынужден работать или нести службу в новогодний праздник — в том числе, полицейских, пожарных, медиков и военных.

Итоги 2019 года: испытания, трагедии и успехи

Подводя итоги ушедшего 2019 года, президент напомнил о его трагедиях и потерях — недавней гибели 15 военных в ходе антитеррористической операции в Мали, теракте в префектуре полиции Парижа, уходе из жизни экс-президента Жака Ширака и пожаре в соборе Нотр-дам де Пари. Вспомнив о протестном движении «желтых жилетов», Макрон упомянул «общенациональные дебаты», проведенные по его инициативе в начале года для всенародного обсуждения необходимых Франции реформ. Этот диалог президент назвал «беспрецедентным в истории демократии».

Новогоднее обращение президента Франции Эмманюэля Макрона 31 декабря 2019 года

Макрон отметил первые успехи своих реформ и «похвастался» положительной динамикой эконмических показателей: создание 500 000 новых рабочих мест с мая 2017 года; увеличение числа создаваемых предприятий; снижение безработицы; более высокий, чем у соседей, рост иностранных инвестиций в экономику Франции.

В новый год — с новыми пенсиями

Самой ожидаемой темой новогоднего обращения Макрона в этот раз стала пенсионная реформа, которую готовит правительство. Движение протеста против реформы продолжается с 5 декабря. Забастовка железнодорожников и общественного транспорта Парижа, которая не прекращается уже 27 (!) дней, может стать 2 января рекордной по продолжительности за последние 30 лет.

Эмманюэль Макрон отметил, что обращается с новогодними поздравлениями уже в третий раз, почти в середине своей президентской «пятилетки». «Обычно это момент отказа от решительных действий» из-за нежелания «вызывать чье бы то ни было недовольство» до конца срока правления. «Мы не имеем права уступать этой неизбежности», — подчеркнул президент.

«Сегодня вечером, выступая перед вами, я обязуюсь приложить всю свою энергию к тому, чтобы преобразовать нашу страну и сделать ее более сильной, справедливой и более гуманной», — отметил Макрон, выступив решительно против «бездействия». Он признал, что любые изменения являются «встряской», вызывающей «опасения и протесты». «Нужно ли поэтому отказаться от того, чтобы изменить нашу страну и нашу повседневную жизнь? — Нет!», — сам себе ответил президент Франции. За отказ от реформ «заплатят будущие поколения», — уверен Макрон.

«Именно поэтому пенсионная реформа, которую я вам пообещал провести и которую предлагает правительство, будет осуществлена до конца», — заявил президент, назвав реформу «проектом справедливости и социального прогресса».

Он отметил, что радикальная реформа должна устранить «многочисленные случаи неравенства» и несправедливости, заложенные в существующей пенсионной системе.

Реформа Макрона предполагает упразднение сложной структуры из 42 отдельных пенсионных режимов (в том числе льготных) и создание начиная с 2025 года единой для всех «универсальной» пенсионной системы. В ней, как напомнил Макрон, пенсия будет начисляться по системе накопительных баллов, полученных «за каждый евро» пенсионных отчислений с зарплаты. Новая система обеспечит «большую справедливость и равенство», — повторил президент.

Макрон пообещал учесть право тех, кто трудится в тяжелых и вредных условиях, выходить на пенсию досрочно. В своей речи он потребовал от правительства «найти скорейший компромисс» с профсоюзами на переговорах по проекту реформы.

При сохранении пенсионного возраста 62 года (право выхода на пенсию) реформа должна стимулировать французов работать дольше для сохранения финансового равновесия системы и устранения ее дефицита. Для этого вводится понятие «возраста равновесия» — 64 года — для получения полной пенсии, без вычетов. Вышедшим не заслуженный отдых раньше предлагается платить «урезанную» пенсию, проработавших дольше, наоборот, ждет прибавка. «Возраст равновесия» может увеличиваться с ростом продолжительности жизни.

Наиболее активными противниками реформы являются железнодорожники и работники парижского общественного транспорта, имеющие сейчас льготный пенсионный режим и право раньше выходить на пенсию. Многие другие категории работников опасаются общего снижения пенсий после реформы и фактического увеличения пенсионного возраста.

1 января забастовка на железных дорогах и стачка транспортников в Париже продолжится уже 28-й день подряд. 2 января стачка на транспорте станет самой продолжительной за последние 30 лет во Франции, побив рекорд 1986-1987 годов. Забастовочное движение вряд ли завершится до 7 января, когда правительство возобновит консультации с профсоюзами по пенсионной реформе.

Проявив непреклонность в вопросе пенсий, президент Макрон 31 декабря напомнил согражданам о том, что снижение подоходного налога, полная отмена местного налога (на проживание) для подавляющего большинства французов «станут реалиями 2020 года».

Президент и Новый год: пять речей, вошедших в историю

Во Франции традицию новогодних телевизионных обращений президента ввел Шарль де Голль, впервые поздравивший французов в канун наступления 1960 года. Содержание этих речей остается объединяющим и почти неизменным, хотя в ритуальные формулы каждый президент привносит свой индивидуальный стиль, а ключевые темы обращения неизбежно связаны с актуальными событиями.

31 декабря французские президенты традиционно воздерживаются от «судьбоносных» заявлений, сообщений о смене политического курса или объявления конкретных реформ. Слов о «новой жизни» с 1 января и уж тем более фраз в стиле «Я устал, я ухожу» история Пятой республики пока не знает.

Впрочем, некоторые новогодние обращения вошли в историю Франции, благодаря своем политическому значению и контексту.

31 декабря 1960 года Шарль де Голль во второй раз выступил с новогодним обращением к французам. Вернувшийся к власти два года назад, генерал взял курс на прекращение Алжирской войны и уход Франции из своей колонии. На 8 января 1961 года в стране был намечен референдум о независимости Алжира. В новогоднем обращении де Голль пожелал соотечественникам, чтобы «1961-й стал годом восстановления мира, в котором народы могли бы свободно выбирать собственную судьбу». Выступив за «рождение алжирского Алжира», президент призвал сограждан поддержать его на референдуме. Через несколько дней 75% французов проголосовали «за» самоопределение Алжира. 8 апреля 1962 года на референдуме Эвианские соглашения, положившие конец войне и открывшие путь к независимости Алжира, были ратифицированы почти 91% голосов.

В канун наступления 1974 года президент Жорж Помпиду был вынужден поздравлять французов на фоне острого экономического кризиса. Этот кризис был вызван «нефтяным шоком» для западных стран после недавно объявленного арабскими странами нефтяного эмбарго. В течение года цены на нефть выросли в четыре раза. Внешний шок сопровождался ростом внутренних цен во Франции после «славного тридцатилетия» послевоенного экономического роста. В новогоднем обращении президент Помпиду отметил: «Нужно признать, что год завершается в атмосфере менее безоблачной и безмятежной, а перспективы на будущее все более суровы (…) 1974 год грозит быть сложным и, во всяком случае, как никогда более неопределенным».

Франсуа Миттеран также поздравлял французов с новым 1983 годом на фоне серьезных экономических трудностей . В мае 1981-го президент-социалист пришел к власти со щедрой программой перераспределения богатств в пользу широких народных масс. Вскоре о масштабных социальных обещаниях и мерах стимуляции внутреннего спроса пришлось забыть на фоне мирового кризиса. Программа масштабной национализации промышленности и банков была приостановлена, франк дважды девальвирован, а цены и зарплаты заморожены летом 1982 года. 31 декабря в новогоднем обращении Франсуа Миттеран подтвердил переход к политике «строгой экономии». В марте во Франции девальвацию франка провели в третий раз за полтора года, резко повысили налоги и тарифы на энергоносители и ввели обязательный государственный заем для французов с подоходным налогом более 5 000 франков. «Строгая экономия» Миттерана вызвала разочарование у значительной части «левого» электората и надолго оттолкнула его от социалистов.

За несколько часов до наступления 2005 года президент Жак Ширак решил сообщить французам о своем важном политическом решении. В новогоднем обращении он объявил о сроках проведения в стране референдума по проекту конституции Европейского союза. О принципиальном решении вынести проект на всенародное голосование, а не ратифицировать его в парламенте, Ширак сообщил еще 14 июля. 31 декабря президент уточнил: «В 2005 году будущее Европы будет в ваших руках. Я принял решение представить европейскую конституцию на всенародное голосование, на референдуме, который будет проведен до начала лета». 29 мая 2005 года почти 55% голосов французы отвергли проект основного закона ЕС.

Жак Ширак - 31 декабря 2004 года

Провалы референдумов во Франции и Нидерландах вынудили ЕС отказаться от идеи обзавестись конституцией и заключить в 2007 году Лиссабонский договор, дополнивший основополагающие соглашения — Римское и Маастрихтское.

Перед наступлением 2014 года сделал соотечественникам экономический и финансовый «подарок» Франсуа Олланд. В новогоднем обращении президент объявил о решении заключить с бизнесом т.н. «пакт ответственности». Речь шла о снижении социальных отчислений для предприятий на 10 миллиардов евро, упрощении налоговой и административной системы. В обмен на создание новых рабочих мест. Социалист Олланд, назвавший «мир финансов» своим главным «врагом» после прихода к власти, на деле был вынужден проводить либеральную экономическую политику. 2013 год прошел для французского бизнеса под знаком первого экономического «пакта» Олланда: налоги для предприятий были снижены на 11 млрд евро, в последующие годы эта налоговая льгота составляла в среднем 20 млрд (до 2019 года, когда «пакт» был упразднен, суммарная налоговая льгота для бизнеса превысила 100 млрд евро).