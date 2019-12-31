Известный французский повар проиграл суд с гидом Michelin

Суд Нантера во вторник, 31 декабря, отказал известному французскому шеф-повару Марку Вейра в его иске к гастрономическому гиду Michelin, который лишил его ресторан наивысшего трехзвездного статуса. Французская пресса окрестила этот процесс «звездными войнами».

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Один из ресторанов Марка Вейра La maison des bois находится во французских Альпах. Гид Michelin лишил его третьей звезды в январе 2019 года, всего через год после присуждения этого престижного статуса. Тремя звездами на сегодняшний день обладают 27 французских заведений.

Инспекторы справочника снизили оценку ресторана Марка Вейра до двух звезд. Шеф-повар называет это ошибкой и рассказывает, что тяжело это пережил. Он обвиняет справочник в заочной оценке его ресторана и предполагает, что инспектор там вовсе не ужинал. Марк Вейра требовал от гида Michelin признать ошибку и выплатить ему символическую сумму в 1 евро в качестве возмещения ущерба.

Гид Michelin объяснил свой «приговор» ингредиентами блюд, в частности присутствием там английского сыра чеддер в блюде, представленном как савойское. Вейра утверждает, что чеддера не было, а был сложный рецепт на основе местных сыров.

Суд Нантера счел, что истец не доказал, что экспертная оценка не была независимой, и не предоставил ни одного доказательства ущерба. Адвокат справочника Michelin отметил, что это судебное решение подтверждает свободу на критику и ложность обвинений со стороны известного шеф-повара.

Сам Марк Вейра потребовал, чтобы его ресторан больше не фигурировал в гиде Michelin. Его адвокат подчеркнул, что шеф-повар решительно настроен бороться за то, чтобы «правда восторжествовала».