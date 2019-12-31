Экс-глава Renault-Nissan Карлос Гон сбежал из Японии в Ливан

Бывший глава альянса Renault-Nissan Карлос Гон, находившийся под следствием Японии и освобожденный из тюрьмы под залог и с ограничениями на передвижение, покинул Японию и уехал в Ливан. Об стало известно во вторник, 31 декабря, из коммюнике, которое он передал журналистам через своего представителя.

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«Я больше не заложник предвзятого японского правосудия, где преобладает принцип презумпции виновности, — заявил бывший глава франко-японского автомобильного альянса. — Я не сбежал от правосудия, я избежал несправедливости и политического преследования». Он пообещал лично пообщаться с прессой на следующей неделе.

Карлоса Гона арестовали в ноябре 2018 года, ему предъявили обвинения сразу по нескольким уголовным статьям, в частности, в том, что он не задекларировал 82 миллиона долларов дохода, полученного в период 2010–2018 годов, а также в «злоупотреблении доверием» за финансовые махинации, которые якобы позволили ему временно покрыть за счет Nissan собственные инвестиционные потери.

Сам Карлос Гон свою вину не признает и считает, что японское правосудие имеет обвинительный уклон и относится к нему предвзято. Обвинения в свой адрес он называет результатом «заговора» со стороны топ-менеджмента Nissan, который хотел избежать дальнейшей более глубокой интеграции с Renault. Суд над бывшим топ-менеджером должен был начаться через несколько месяцев.

Гон провел в японской тюрьме 130 дней, в марте 2019 года его освободили под залог, но ограничили передвижение территорией Японии и только на строго определенное время. Его паспорта по решению суда передали адвокатам. Ему также запретили общаться со своей женой. Гон просил сделать исключение и просил суд разрешить ему встретить вместе с женой Рождество, но суд отказал в просьбе.

Как Карлос Гон смог покинуть Японию, до сих пор не понятно. Экс-глава Renault-Nissan имеет три гражданства: французское, бразильское и ливанское. Он вырос в Бейруте. Источник японского телеканала NHK сообщил, что Гон мог прибыть в Бейрут под чужим именем на частном самолете.

Японские адвокаты Гона говорят, что «обескуражены» новостью о бегстве своего подзащитного. По их словам, все три паспорта Гона до сих пор находятся у защитников, а о бегстве Гона они узнали из теленовостей. Во Франции также заявили, что «удивлены» новостью о прибытии Гона в Ливан. Службы безопасности Ливана подтвердили информацию о прибытии Гона, но официальных комментариев Бейрута пока не было.