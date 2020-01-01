Во французском Дюнкерке состоялось новогоднее «купание отмороженных»

Тысячи человек приняли участие в традиционном новогоднем купании в Дюнкерке, 1 января 2020 г.

Несколько тысяч человек в среду, 1 января, приняли участие в «купании отмороженных» в Дюнкерке на севере Франции, сообщает издание La Voix du Nord. В этом году число купальщиков стало рекордным.

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К полудню 1 января на пляже Мало-ле-Бен (Malo-les-Bains) собрались «отмороженные» Чарли Чаплин, хоккеисты, супермен, моряки и другие ряженые. По команде они побежали в воду. Некоторые — с бокалами шампанского.

Температура воздуха 1 января в Дюнкерке составила 2 градуса, температура воды — 8 градусов.

Каждому «отмороженному» полагается луковый суп и специальный сертификат, подписанный одним из основателей традиции новогодних купаний. Их устраивают в Дюнкерке с 2000 года.

Все началось с фотографии любительницы плавания в море Мари-Анн Гашар, которую опубликовали в газете La Voix du Nord в январе 1999 года. На ней женщина в синем купальнике стоит в море в Дюнкерке. Фото опубликовали в качестве иллюстрации для заметки об аномально теплой январской погоде. Мари-Анн Гашар стала одной из основательниц новогоднего «купания отмороженных». Она по сей день дает старт купанию.

Многие считают «купание отмороженных» тренировкой перед большим карнавалом в Дюнкерке.