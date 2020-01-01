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Забастовка во Франции достигла рекордной длительности

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Забастовка против пенсионной реформы во Франции продолжается уже 28 дней подряд
Забастовка против пенсионной реформы во Франции продолжается уже 28 дней подряд REUTERS/Benoit Tessier
RFI

Забастовка против пенсионной реформы во Франции продолжается уже 28 дней подряд и сравнялась с рекордной по длительности забастовкой 1986 года. Несмотря на снижение числа бастующих в первый день нового года во Франции продолжаются перебои с железнодорожным транспортом.

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1 января забастовка против пенсионной реформы сравнялась по продолжительности с самой долгой забастовкой последних лет — зимы 1986–1987 годов, которая продолжалась 28 дней без перерыва на рождественские каникулы. Но очевидно забастовка 2019–2020 годов побьет исторический рекорд.

По данным французского оператора железных дорог SNCF, число бастующих сократилось до 7,6%. Однако перебои с общественным транспортом остаются значительными. В первый день нового года на линии выйдет только 20% пригородных электричек, примерно 40% региональных поездов и только 30% высокоскоростных поездов TGV.

После новогоднего обращения президента Эмманюэля Макрона, в котором глава государства заявил, что не собирается отказываться от пенсионной реформы, профсоюзы призвали всех французов присоединиться к забастовке. Новые консультации в правительстве с участием профсоюзов пройдут 7 января. 9 января назначена новая массовая акция протеста.

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