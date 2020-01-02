Пенсии и забастовка: профсоюзы Франции готовы к новым рекордам

В четверг, 2 января, французские железнодорожники побили рекорд продолжительности забастовки за последние 30 лет. Стачка в национальной железнодорожной компании SNCF продолжается уже 29 дней. Столько же бастуют работники компании-оператор парижского общественного транспорта RATP. Забастовочное движение рискует продолжится все первые недели января, если принять во внимание график утверждения пенсионной реформы, предложенный правительством.

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29-й день забастовки французского транспорта

2 января во Франции по-прежнему осложнено железнодорожное движение, а в Париже полностью или частично не работает большинство линий метро. Национальная железнодорожная компания SNCF сообщает, что движение скоростных поездов TGV обеспечено лишь наполовину. На междугородние обычные линии Intercité вышло лишь 25% поездов, на 50% обеспечено движение региональных экспрессов TER. Примерно 10% поездов отменены на международных направлениях.

Компания SNCF обещает значительное улучшение ситуации в ближайшие выходные 4-5 января, когда французы будут возвращаться домой с новогодних каникул. На скоростных линиях TGV будет курсировать две трети поездов.

В регионе Парижа курсирует лишь треть пригородных поездов. Без перебоев по-прежнему работают лишь 2 автоматические линии столичного метрополитена (1 и 14). Еще на шести линиях движение обеспечено лишь частично: поезда ходят лишь утром и (или) вечером в часы пик, многие станции закрыты. Восемь линий метро не работают по-прежнему с 5 декабря.

Забастовка железнодорожников (и парижского транспорта) уже побила исторический рекорд последних 30 лет: зимой 1986-87 годов работники компании SNCF бастовали 28 дней — также в период рождественских и новогодних праздников.

Когда закончится забастовка во Франции?

Свои дальнейшие действия железнодорожники и парижские транспортники обсудят в будущий понедельник, 6 января, на общих собраниях на местах. Как отмечают наблюдатели, стачка вряд ли прекратится.

Лишь на 7 января правительство наметило возобновление консультаций с профсоюзами по пенсионной реформе. В своем новогоднем обращении к французам президент Эмманюэль Макрон заявил о решимости «довести реформу до конца».

На 9 января профсоюзы наметили новый общенациональный день протеста против реформы. Глава одного из ведущих профсоюзов страны Всеобщая конфедерация труда (ВКТ/CGT) призвал «всех французов» к забастовке в будущий четверг. «Необходимо провести забастовки повсеместно — в государственном и частном секторе. Только так они (правительство) смогут нас услышать», — заявил Филипп Мартинез в эфире телеканала BFM TV.

Профсоюз ВКТ также призвал провести с 7 по 10 января полную блокады всех восьми французских нефтеперерабатывающих заводов, а также нефтехранилищ, нефтеналивных терминалов и складов горючего. Правительство назвало этот призыв «незаконным»: блокада не имеет никакого отношения ни к праву на забастовки, ни к праву на манифестации, — заявила в эфире BFM TV госсекретарь при министре экономики Аньес Панье-Рюнаше.

С 3 по 6 января объявлены забастовки различных категорий работников т.н. «свободных профессий», которые сейчас имеют автономные пенсионные фонды (часто профицитные). Бастовать намерены медсестры и врачи, работающие в сфере независимой медицинской практики, бухгалтеры, адвокаты и кинезитерапевты.

О новых акциях и забастовках может быть объявлено на неделе 13 января, поскольку консультации по пенсионной реформе между правительством, профсоюзами и организациями предпринимателей планируется проводить до 17 января.

22 января окончательный проект пенсионной реформы должен быть представлен на утверждение Совета министров Франции под председательством президента Макрона.