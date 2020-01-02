2020 год для ушей и кошелька: что изменилось в жизни французов с 1 января

Встреча 2020-го года на Елисейских полях в Париже в первые минуты 1 января.

Снижение налогов, пачка сигарет стоимостью 10 евро, увеличение МРОТ на 15 евро, сокращение трат на очки и зубные протезы, а также ватные «ухочистки» только из дерева или картона — эти и другие новшества в жизни Франции на 2020 год.

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Уши без палочек: расширен запрет одноразовых изделий из пластика

С 1 января 2020 года во Франции под запрет попали новые одноразовые изделия из пластика — тарелки, стаканчики и ватные палочки для чистки ушей. У торговых сетей есть полгода, чтобы избавиться от запасов запретного пластика. В ближайшие полтора года под полный запрет попадут все виды одноразовой пластиковой посуды (трубочки, столовые приборы, палочки для размешивания). Напомним, что запрещенные законом одноразовые пластиковые пакеты исчезли из французских магазинов в 2017 году.

Даешь пачку сигарет по 10 евро!

До конца 2020 года средняя стоимость пачки сигарет во Франции вырастет до 10 евро. Расходы курильщиков неуклонно растут теперь два раза в год из-за повышения акцизов на табак. С 1 января некоторые марки сигарет вновь подорожали — до 9,10 или 9,20 евро за пачку — после общего повышения цен на 50 центов в ноябре прошлого года. Новый рост расходов ждет курильщиков в марте и ноябре.

Снижение подоходного налога

В новом году подавляющее большинство французов ждет снижение подоходного налога. Уменьшить этот налог на 5 млрд евро обещал президент Эмманюэль Макрон в ответ на протест «желтых жилетов». В закон о бюджете на 2020 год заложены изменения прогрессивной шкалы подоходного налога. Минимальная ставка налога снизится с 14 до 11%: 12 миллионов домохозяйств (самая большая группа налогоплательщиков) выиграют от реформы по 350 евро.

Те, кто платит подоходный налог по ставке 30%, тоже сэкономит из-за снижения нижней и верхней границ доходов в своей категории (25 659 € — 73 369 € вместо 27 794 € — 74 517 €). Почти 5 миллионов французов получит прибавку к доходам от 125 евро (для одиноких) до 250 евро (для семей).

Во Франции подоходный налог платят люди с годовым доходом выше 10 000 евро. Не облагаются налогом 16,5 миллионов домохозяйств.

Отмена «налога на проживание»

Как и обещал президент, для 80% французов в новом году полностью отменят «налог на проживание» (taxe d’habitation), который платят по месту жительства. Этот налог, собираемый в местные бюджеты, начали снижать после прихода Макрона к власти.

Для всех без исключения французов он будет отменен к 2023 году. В ожидании полной отмены 20% самых обеспеченных налогоплательщиков ждет снижение суммы налога.

Скромный рост доходов

С 1 января во Франции вырос минимальный размер оплаты труда (Smic). Теперь французский МРОТ составляет 1219 евро в месяц «чистыми» (после вычетов). Более 2,3 французов получат ежемесячную прибавку к зарплате 15 евро. Минимальный размер оплаты труда повышается автоматически при росте индекса потребительских цен.

Французским пенсионерам проиндексировали пенсии. Получающих менее 2 000 евро в месяц ждет прибавка в 1%. Более «высокооплачиваемым» пенсионерам прибавят лишь 0,3%.

С 1 января специальное пособие для самых неимущих пенсионеров составит «круглую» сумму 900 евро. Это пособие ASPA выплачивают с 65 лет тем, чей годовой доход по налоговой декларации не превышает 10 840 евро.

Дом без пестицидов

С 1 января вступил в силу закон, запретивший использование пестицидов вблизи жилых домов. Пестициды запрещено распылять в «периметре безопасности» шириной от 5 до 20 метров (в зависимости от степени опасности используемых веществ) вокруг жилых зданий.

Лекарства, очки и зубные протезы

В 2020 году во Франции государственная система медицинского страхования вдвое сократит сумму, возмещаемую пациентам при покупке гомеопатических препаратов. Ряд этих лекарств до сих пор оплачивались на 30% медицинской страховкой. Теперь возмещать будут лишь 15% расходов на такие препараты. С 2021 года французам придется покупать гомеопатию исключительно за собственный счет — государственная медицинская страховка полностью перестанет их оплачивать.

Большинству французов в новом году не придется больше раскошеливаться на зубные протезы и покупку очков для коррекции зрения. Дешевле на 250 евро станут и слуховые аппараты. Во Франции началась реформа системы возмещения расходов на эти дорогостоящие медицинские услуги. Пока медицинские страховки далеко не всегда и не полностью покрывают стоимость очков, коронок, зубных протезов и слуховых аппаратов. В 2021 году Франция перейдет на 100-процентное возмещение этих медуслуг.

С 15 января во французских аптеках из свободного доступа исчезнут жаропонижающие и противовоспалительные препараты — парацетамол, ибупрофен и аспирин. Их по-прежнему можно получить без рецепта, но лишь обратившись к аптекарю. Мера психологического характера должна снизить бесконтрольное и бездумное «самолечение»: даже самые ходовые препараты стоит применять лишь по рекомендации врача или фармацевта.

Почтовые марки дорожают

Свои тарифы с 1 января подняла французская почта. Стоимость марок выросла на 9-11 центов. В новом году за отправку письма во Франции придется заплатить не менее 0,97 евро. Письмо за рубеж обойдется не менее чем в 1,40 евро.

Запрет пищевой добавки Е 171

С первого января во Франции запрещена продажа продуктов с пищевой добавкой Е 171. Это вещество — диоксид титана — используется в качестве красителя, придающего продуктам белый цвет или аппетитный матовый блеск. Добавка используется при производстве конфет, печенья, молочных продуктов, сухих смесей, жевательных резинок и ряда готовых блюд. Спорное вещество, однако, по-прежнему разрешено использовать в фармацевтике и производстве косметики.

В 2020 году французов ожидает скромная индексация всех социальных пособий, снижение регулируемых государством тарифов на газ почти на 1%, а также 5-процентный рост тарифов на некоторые банковские услуги.