Перейти к основному контенту
#Иран
#2020
Россия
Франция
Украина
Стиль Жизни
Подкасты

Во Франции на писателя Габриэля Мацнева завели дело об изнасиловании малолетних

Опубликовано: Отредактировано:

Прокуратура Парижа возбудила дело об изнасиловании малолетних в отношении 83-летнего писателя Габриэля Мацнева
Прокуратура Парижа возбудила дело об изнасиловании малолетних в отношении 83-летнего писателя Габриэля Мацнева ©JACQUES DEMARTHON / AFP
RFI

Прокуратура Парижа в пятницу, 3 января, объявила о начале предварительного расследования в отношении 83-летнего писателя русского происхождения Габриэля Мацнева по делу об изнасиловании малолетних (младше 15 лет). 

Реклама

Накануне, 2 января, во Франции вышла книга «Согласие» (Consentement) 47-летней издательницы Ванессы Спрингоры (Vanessa Springora). В этой книге она рассказывает о своих отношениях с Мацневым в 1980-х. Тогда ей было 14 лет, Мацневу — 50. В связи с выходом этой книги во Франции разгорелся скандал.

Писатель Габриэль Мацнев никогда не скрывал своего влечения к подросткам: как к девочкам, так и к мальчикам. Он описывал свои отношения с малолетними в романах и эссе, рассказывал о них на телевидении. Долгое время он пользовался поддержкой французских интеллектуалов и медиа, которые отстаивали сексуальную свободу в духе знаменитого слогана мая 1968 года «запрещено запрещать». Сексуальное раскрепощение тогда порой граничило с оправданием педофилии. Мацнев никогда не представал перед судом.

Прокуратура изучит не только сведения, описанные в книге Ванессы Спрингоры, но и попытается «установить всех остальных возможных жертв» Мацнева во Франции и за ее пределами.

В интервью Le Parisien Ванесса Спрингора недавно говорила, что не собирается подавать жалобу. Но парижская прокуратура завела дело в рамках «следственной инициативы». Французский уголовный кодекс предполагает до 20 лет лишения свободы за изнасилование малолетнего. 

Не исключено, что это дело станет поводом для законодательного установления «возраста осознанного согласия» на секс несовершеннолетнего со взрослым. Французское правительство рассматривало такую меру, но она не была принята.

selfpromo.newsletter.titleselfpromo.newsletter.text

selfpromo.app.text

Страница не найдена

Запрошенный вами контент более не доступен или не существует.