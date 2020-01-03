Во Франции на писателя Габриэля Мацнева завели дело об изнасиловании малолетних

Прокуратура Парижа в пятницу, 3 января, объявила о начале предварительного расследования в отношении 83-летнего писателя русского происхождения Габриэля Мацнева по делу об изнасиловании малолетних (младше 15 лет).

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Накануне, 2 января, во Франции вышла книга «Согласие» (Consentement) 47-летней издательницы Ванессы Спрингоры (Vanessa Springora). В этой книге она рассказывает о своих отношениях с Мацневым в 1980-х. Тогда ей было 14 лет, Мацневу — 50. В связи с выходом этой книги во Франции разгорелся скандал.

Писатель Габриэль Мацнев никогда не скрывал своего влечения к подросткам: как к девочкам, так и к мальчикам. Он описывал свои отношения с малолетними в романах и эссе, рассказывал о них на телевидении. Долгое время он пользовался поддержкой французских интеллектуалов и медиа, которые отстаивали сексуальную свободу в духе знаменитого слогана мая 1968 года «запрещено запрещать». Сексуальное раскрепощение тогда порой граничило с оправданием педофилии. Мацнев никогда не представал перед судом.

Прокуратура изучит не только сведения, описанные в книге Ванессы Спрингоры, но и попытается «установить всех остальных возможных жертв» Мацнева во Франции и за ее пределами.

В интервью Le Parisien Ванесса Спрингора недавно говорила, что не собирается подавать жалобу. Но парижская прокуратура завела дело в рамках «следственной инициативы». Французский уголовный кодекс предполагает до 20 лет лишения свободы за изнасилование малолетнего.

Не исключено, что это дело станет поводом для законодательного установления «возраста осознанного согласия» на секс несовершеннолетнего со взрослым. Французское правительство рассматривало такую меру, но она не была принята.