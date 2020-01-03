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Под Парижем неизвестный напал с ножом на прохожих

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В городе Вильжюиф под Парижем неизвестный напал с ножом на прохожих. Его застрелили полицейские
В городе Вильжюиф под Парижем неизвестный напал с ножом на прохожих. Его застрелили полицейские BERTRAND GUAY / AFP
RFI

Неизвестный напал с ножом на прохожих в городе Вильжюиф к югу от Парижа в пятницу, 3 января. Нападавшего застрелили полицейские. Об этом сообщает BFMTV со ссылкой на информированные источники.

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Инцидент произошел в 14 часов в парке От-Брюйер. Неизвестный напал с ножом на случайных прохожих.

Как заявил мэр коммуны Л'Aй-ле-Роз Венсан Жобрен в эфире телеканала BFM TV, в результате нападения погиб один человек.

Ранее полицейский источник агентства AFP также подтвердил гибель одного человека. Еще два человека пострадали, один из них получил серьезные ранения.

Нападавшего застрелили на месте полицейские.

Префектура полиции Парижа в своем твиттере сообщила, что в парке От-Брюйер идет операция, не предоставив дополнительных деталей.

Дополняется. 

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